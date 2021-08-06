الحصول على فاتورة.. نصائح عند شراء أجهزة كهربائية بالأوكازيون الصيفي

بدأت عروض الأوكازيون الصيفي لعام 2021 ولمدة شهر، ويشارك كل محل لمدة أسبوعين، وقد أصدر جهاز حماية المستهلك عدد من النصائح والإرشادات للمواطنين عند شراء الأجهزة الكهربائية في فترة العروض والتخفيضات بالأوكازيون الصيفي على النحو التالي:

تحديد الميزانية قبل الشراء:

عدم تحديد الميزانية قبل التوجه لشراء أي أجهزة كهربائية يمكن أن يتسبب في وقوع العديد من المشاكل لذلك عند شراء أجهزة كهربائية جديدة يجب تحديد الميزانية لأنها ستوفر على المستهلك الكثير من القلق والتفكير كما سيساعده ذلك على اتخاذ قرار أفضل وفي وقت أسرع.

- التأكد من السعر:

يجب التاكد من إعلان سعر السلعة قبل الخصم وبعد الخصم للتأكد من جدية التخفيضات.

- تجنب التعامل مع الباعة الجائلين:

يجب تجنب التعامل مع الباعة الجائلين والتعامل مع المحلات والمصادر الموثوق منها لشراء الأجهزة وأيضا عدم التعامل مع المنصات الإعلانية غير الموثوق فيها.

عدم التسرع:

يجب عدم التسرع والانخداع في شكل المنتجات والوقوع في فخ التسرع والندم بعد ذلك بسبب إهدار الأموال وشراء أجهزة دون الحاجة لها، لذلك يجب عدم التسرع قبل شراء أي منتج، ومعرفة فائدته من عدمها.

البحث عن الفرص والعروض:

يجب الحرص دائماً على البحث عن العروض والفرص قبل شراء أي أجهزة كهربائية في محاولة لاستفادة أكبر.

فحص الأجهزة بدقة:

واحدة من أهم الأمور ومع ذلك لا يهتم بها البعض عند شراء الأجهزة الكهربائية ويتوجهوا لشراء الأجهزة مع الاكتفاء بمعرفة نوع الجهاز فقط وهذا بسبب عدم المعرفة الكافية بالأمور التقنية الخاصة بهذه الأجهزة، لكن يجب معرفة كل شئ عن الاجهزة خاصة الاجهزة اللوحية.

ضمان الاجهزة:

عدم التحقق من الضمان وبيانات ومعلومات الضمان الخاصة بالجهاز، يحدث الكثير من المشاكل.

تحديد مدى الاحتياج للسلعة:

قبل شراء أي جهاز حاول أن تحدد احتياجاتك من هذا الجهاز وكيف ستستفيد منه على المدى القريب والبعيد، حتى لا تهدر أموالك.

الاستفادة من خبرات الآخرين:

يجب سؤال الآخرين حول رأيهم في الجهاز المراد شرائه وعن نوعه وخاصة الأشخاص الذين يملكون نفس النوع من الجهاز فهذا سيوفر الكثير من الوقت وسيسهل مهمة الشراء لأن التجربة الفعلية على أرض الواقع هي أكثر شيء يُمكن أن تستفيد منه.

- الحصول على فاتورة:

يجب الحصول على فاتورة معتمدة للسلع التي تم شرائها موضح بها اسم ونوع المنتج وتاريخ الشراء والسعر، والاحتفاظ بها وتكون مختومة حتى يتم استبدال الأجهزة خلال 14 يوم إذا تم اكتشاف أي عيوب صناعة.