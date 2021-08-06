الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع إصابات «كورونا» بنسبة 30% فى السويد

كورونا في السويد
كورونا في السويد

أعلنت وزارة الصحة السويدية، ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بنسبة 30% في أسبوع واحد.
وحثت وزارة الصحة السويدية- وفق ما نقلته صحيفة ذا لوكال الأوروبية- "كل من لم يتم تطعيمه بشكل كامل على إجراء اختبار كوفيد-19 عند عودته من السفر من خارج دول الشمال الأوروبي".
وذكرت الوزارة أن هناك 3451 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في السويد الأسبوع الماضي، بزيادة 30% عن الأسبوع الذي سبقه، وبلغ معدل الإصابة خلال 14 يومًا 59 حالة من كل 100 ألف شخص.
وأشارت وزارة الصحة السويدية إلى أن انتشار العدوى لم يعد عند مستويات منخفضة في البلاد.
ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار؛ لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.
إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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