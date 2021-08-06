توزيع أكثر من 34 مليون جرعة لقاح مضاد لـ«كورونا» فى بولندا

أعلنت السلطات الصحية في بولندا، اليوم الجمعة، توزيع 34 مليونا و806 آلاف و538 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حتى الآن، بينها 87 ألفا و980 جرعة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت السلطات - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية - إنه تم تطعيم أكثر من 17.7 مليون شخص بشكل كامل باللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما تلقى أكثر من 18.5 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح.

إصابات كورونا في بولندا

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بولندا بلغ مليونين و883 ألفا و796 حالة، وإجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 75 ألفا و281 حالة.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.