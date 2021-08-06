الأحد.. روسيا تستأنف رحلاتها إلى بلغاريا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية، استئناف رحلاتها من سان بطرسبرج إلى فارنا، بلغاريا، اعتبارًا من الأحد المقبل.

وذكرت الخطوط الجوية الروسية في بيان - وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترافاكس" الروسية، اليوم الجمعة - أن روسيا تعتزم تشغيل الرحلات مرتين في الأسبوع يومي الثلاثاء والأحد، باستخدام طائرة A319، ومن المقرر أن تغادر الرحلة الأولى في 8 أغسطس.

جدير بالذكر أنه تم تعليق الرحلات الجوية إلى فارنا منذ عام 2020 بسبب الوضع الوبائي العالمي.

إصابات كورونا في بلغاريا

فيما أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 426 ألفا و932 حالة.

وذكرت بوابة المعلومات الوطنية في تقريرها اليومي، حسبما أوردت وكالة أنباء «صوفيا» البلغارية، أنه تم تسجيل 14 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و243 حالة منذ بداية الجائحة.

وبلغ إجمالي المتعافين 398 ألفا و795 شخصا بعد تعافي 47 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويتلقى 935 شخصا العلاج حاليا في المستشفيات، من بينهم 89 شخصا في وحدات الرعاية المركزة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 9 آلاف و921 شخصًا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

