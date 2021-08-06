الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

تعاون بين البرلمان العربي و«الدولي للبرلمانيين» في باكستان

رئيسا البرلمان العربي
رئيسا البرلمان العربي والشيوخ الباكستاني

وقع عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، اتفاقية تعاون مشترك مع المؤتمر الدولي للبرلمانيين (IPC) بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، والذي يرأسه محمد صادق سنجراني، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، بهدف التعاون في القضايا الدولية. 

يأتي ذلك في إطار النتائج المثمرة التي أسفرت عنها الزيارة التي يقوم بها رئيس البرلمان العربي،  على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى باكستان. 

وأوضح "العسومي" أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص البرلمان العربي على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف مع المنظمات البرلمانية الدولية، بما يخدم مصالح شعوب العالمين العربي والإسلامي، لاسيما وأن هذه المنظمة تجمع بين برلمانيين من مختلف دول العالم لتحقيق التعاون والتفاهم المتبادل حول مختلف القضايا الدولية.

وأشار "العسومي" إلى أن البرلمان العربي يسعى إلى أن يكون شريكاً أساسياً في إطلاق المؤتمر الدولي للبرلمانيين (IPC)، رسمياً العام المقبل، لما يمثله ذلك من قيمة مضافة للدبلوماسية البرلمانية العربية في تعزيز مصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياها، مضيفاً أن انضمام عدد كبير من البرلمانيين من أنحاء العالم إلى هذه المنظمة، سيعزز من قدرة البرلمان العربي على حشد الدعم الإقليمي والدولي اللازم للدفاع عن القضايا العربية، والتنسيق المسبق بشأنها في كافة المحافل الدولية الأخرى، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي.

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي للبرلمانيين (IPC)  أنشأ  في أغسطس 2019م، بمقترح من رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، ومن المقرر افتتاح أعماله ومقره رسمياً العام المقبل 2022م، ويهدف المؤتمر  إلى إنشاء منصة للتعاون وتبادل الخبرات البرلمانية، وتعزيز دور البرلمانيين في حل القضايا الإقليمية والعالمية. ومن الناحية التنظيمية، يتكون المؤتمر الدولي للبرلمانيين من الجمعية العامة، والمجلس الحاكم الذي يضم عضوين من كل مجموعة جيوسياسية. كما يضم ست لجان، تشمل: تغير المناخ والأمن الغذائي؛ حقوق الإنسان؛ الأمن والسلام وتسوية الصراعات؛ مراقبة الانتخابات حول العالم؛ التجارة والاستثمار والتعاون التنموي؛ البحوث الصحية ومراقبة الجودة والتنمية البشرية.

 

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