غلق وتشميع 3 «سناتر» للدروس الخصوصية في ديرب نجم بالشرقية

أجرت رئاسة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية حملة للمرور على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المركز، أسفرت عن غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية بشارع الشونة، وعزبة عمران والتحفظ على الأدوات الموجودة بالمراكز من كراسي وطاولات، و تحرير 3 محاضر لأصحابها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية لتقديم الخدمات الطلابية فضلاً عن التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا المستجد، و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وكان المحافظ قد أصدر القرار رقم 3428 لسنة 2021 ، بتشكيل لجنة للمرور بصفة دورية على كافة مراكز الدروس الخصوصية والحضانات والمكتبات للتأكد من غلقها وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

و فى سياق متصل، الجهاز التنفيذي برئاسة مركز و مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، حملة موسعة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك - مديرية التربية والتعليم - مديرية التضامن الاجتماعي - مأمورية الضرائب العامة - التأمينات الاجتماعية - مركز شرطة الزقازيق.

وأسفرت الحملة عن تشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية وأكاديميات تدريب تُدار بدون ترخيص ووجود أعداد كبيرة من الطلاب بدون ارتداء الكمامة الواقية، وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تم تشميع 5 مكتبات تُدار بدون ترخيص وتقوم ببيع أوراق تعليمية مجهولة المصدر، وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية، كما تم تغريم 4 مراكز و مكتبات غرامات فورية واتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيال المخالفين.