الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات 2021 آخر تحديث

ناشونال
ناشونال

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات 2021.. تنشر الدستور تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، حيث يبحث الكثير من الأشخاص في الوطن العربي ودول أفريقيا عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك والتي تم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل إدارة القناة وتم إنشائها عام ٢٠٠٩ بغرض التخصص في المجال الوثائقي وهي الأولى من نوعها، ونظراً لما تقدمه هذه القناة الوثائقية من برامج وأفلام وثائقية ومعلومات تاريخية قيمة بشكل مجاني، وتمتلك قناة ناشيونال جيوغرافيك جمهور عريق من جميع أنحاء العالم، وذلك لأهمية البرامج المقدمة من خلالها، وتعد أول قناة تذيع محتوى وثائقي بشكل مجاناً تام ويوجد عدة نسخ من قناة ناشيونال جيوغرافيك منها ناشيونال جيوغرافيك كيدز وناشونال أبوظبي وهي قناة إماراتية تمتلكها مؤسسة أبوظبي بالشراكة مع مؤسسة فوكس التلفزيونية، وهذه القناة ناطقة باللغة العربية وبرامجها مثبتة على الدبلجة العربية.
 

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات 2021

  • تردد٤٦٧ ١٢
  • الاستقطاب: افقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ٢/3
  • معامل الترميز: ٢٧٥٠٠

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2021 قمر عرب سات

  • التردد: ١١٨٠٤
  • الاستقطاب: افقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ٤/ 3
  • معامل الترميز: ٢٧٥٠٠.

تردد ثاني على قمر نايل سات

  • تردد: ١٢٢٢٦
  • الاستقطاب: أفقي
  • معامل تصحيح الخطأ: ٦/4.
  • معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

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يمكنك الآن استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على قمري نايل سات وعرب سات من خلال كتابة الترددات السابقة ، واستقبال القناة فى ثواني معدودة قم بالدخول على الإعدادات، ثم اختر إضافة تردد جديد، ثم اختر القمر الصناعي واكتب جميع البيانات، وقم بالبحث، انتظر ثواني معدودة واستقبل القناة واستمتع بمتابعة كل ما يعرض عليها، وفي حال عدم القدرة على إنزال القناة يمكنك القيام بتنفيذ نفس التعليمات مرة أخرى ولكن بعد  التأكد من غلق الجهاز بشكل كامل وإعادة فتحه مجددا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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