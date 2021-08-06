الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف حقيقة كسر باب شقة وسرقة محتوايتها بالإسكندرية

كسر باب شقة
كسر باب شقة

كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن  الإسكندرية من (سيدة ، مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة بعض محتوياتها (كمية من المشغولات الذهبية – مبالغ مالية).

تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق بين  قطاع  الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية ، أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " – طليقته ، مقيمان بمحافظة الإسكندرية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترف  المتهم الأول بقيامه بالتوجه والدلوف للعقار محل البلاغ مستغلاً عدم تواجد حارسه وصعوده للشقة المشار إليها وكسر بابها وسرقة محتوياتها المنوه عنها وفر هارباً ، وبإرشاده تم ضبط جزء من المسروقات المستولى عليها بحوزته بإحدى الشقق المستأجرة ، وضبط جزء  من المسروقات مخفى لدى المتهمة الثانية " سيئة النية" ، وبمواجهة الأخيرة أقرت بعلمها بأن المضبوطات من متحصلات جريمة سرقة، كما أقر المتهمان بقيامهما بإنفاق باقى المبالغ المالية المستولى عليها على إحتياجتهما الشخصية.

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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