الأمن يكشف حقيقة كسر باب شقة وسرقة محتوايتها بالإسكندرية

كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية من (سيدة ، مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة بعض محتوياتها (كمية من المشغولات الذهبية – مبالغ مالية).

تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية ، أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " – طليقته ، مقيمان بمحافظة الإسكندرية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترف المتهم الأول بقيامه بالتوجه والدلوف للعقار محل البلاغ مستغلاً عدم تواجد حارسه وصعوده للشقة المشار إليها وكسر بابها وسرقة محتوياتها المنوه عنها وفر هارباً ، وبإرشاده تم ضبط جزء من المسروقات المستولى عليها بحوزته بإحدى الشقق المستأجرة ، وضبط جزء من المسروقات مخفى لدى المتهمة الثانية " سيئة النية" ، وبمواجهة الأخيرة أقرت بعلمها بأن المضبوطات من متحصلات جريمة سرقة، كما أقر المتهمان بقيامهما بإنفاق باقى المبالغ المالية المستولى عليها على إحتياجتهما الشخصية.