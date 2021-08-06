الجمعة 06 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف حقيقة صور الاستيلاء على حقيبة سيدة بكفر صقر بالشرقية

جريدة الدستور

كشفت ملابسات تداول بعض الصور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، تتضمن قيام 3 أشخاص، يستقلون دراجة نارية، بمحاولة الاستيلاء على حقيبة يد من إحدى السيدات بأحد الشوارع ببندر كفر صقر بمديرية أمن الشرقية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد المجنى عليها «مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية».

وباستدعائها وسؤالها أيدت ما جاء بالفحص، وعللت عدم الإبلاغ فـى حينه لعدم تمكن المتهمين من الاستيلاء على حقيبتها.

وبتكثيف جهود البحث، برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة أجهزة الوزارة بمديرية أمن الشرقية، تم تحديد وضبط اثنين من مرتكبى الواقعة، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

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الفقراء وقميص عثمان

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