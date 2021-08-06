الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث القاهرة تستمع لأقوال الشهود في حريق 3 أكشاك تجارية بالأزبكية

حريق
حريق

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات حريق نشب في 3 أكشاك خشب بمنطقة الأزبكية، كما سينتقل رجال المعمل الجنائي لإجراء المعاينة اللازمة حول الواقعة للتوصل إلى الأسباب النهائية التي أدت إلى اشتعال النيران فى الأكشاك.

كان قد نشب حريق هائل في عدد من الأكشاك المتواجدة خلف محطة سكة حديد مصر، وفي الجهة المقابلة لموقف سيارات أحمد حلمي بالقرب من ميدان رمسيس، منذ قليل.

الحريق أصاب المارة وعدد من الركاب المنتظرين قطاراتهم على رصيف المحطة بالهلع، مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف أعلى ميدان رمسيس ومدخل حي شبرا.

على الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين أنه نشب في 3 أكشاك نتيجة ماس كهربائي، وهناك محاولات مضنية للسيطرة عليه.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول ماس كهربائي.

رجال المباحث امن القاهرة شهود العيان حريق 3 أكشاك خشب الأزبكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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