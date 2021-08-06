السلطات اليونانية: اندلاع حريقين جديدين في منطقة فوكيدا وشبه جزيرة ماني

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الجمعة، اندلاع حريقين جديدين في منطقة فوكيدا وشبه جزيرة ماني في البلاد .

من جهته، قال عمدة بلدية دوريدا جيورجوس كابينتزونيس، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، "إن الوضع يبعث على اليأس فالنيران تتجه حيث تريد وقتما تريد ولا يستطيع أحد أن يوقفها"، مطالبًا الحكومة بإرسال المساعدات اللازمة.

وفي منطقة فوكيدا أسفل جبل بارناسوس، قالت السلطات إن حريقًا هائلًا اندلع في مقاطعة إيليا دمر البيوت هناك قبل أن يتجه إلى مدينة كاليثيا ثم إلى الساحل الشمالي لخليج كورينث، كما يوجد حريق آخر الآن في شبه جزيرة ماني بوسط بيلوبونيز.

وأشارت الصحيفة إلى أن خدمة الإطفاء اليونانية كانت تعمل على إخماد حرائق كبرى في شمال العاصمة أثينا وجزيرة إيفيا وشبه جزيرة بيلوبونيز منذ الثلاثاء الماضي في أشد موجة حارة تشهدها اليونان منذ عقود.

وكان أفاد التلفزيون اليوناني بأن حرائق غابات جديدة تلتهب في مناطق شمال إقليم أتيكا، جنوب شرقي اليونان، شمالي العاصمة أثينا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، نشب الحريق الكبير الجديد بالقرب من بلدة فاريبوبي، واتسعت رقعة الحرائق حتى وصلت إلى الطريق المركزي الواصل بين أثينا وسالونيك، مما أدى إلى إغلاق الطريق في منطقة الحرائق، وتم إجلاء سكان عدد من البلدات القريبة.

وأصيب 5 مواطنين بحروق طفيفة، وتم تقديم المساعدة الطبية لهم في المستشفيات.

وتواجه اليونان وضعا صعبا في جزيرة وابية التي تبعد نحو 70 كلم عن أثينا، حيث تتجه حرائق الغابات شرقا بعد إحراق المناطق السكنية والزراعية.

وتشهد البلاد موجة الحر الشديد منذ 10 أيام، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية. وترصد في اليونان عشرات الحرائق في مختلف أنحاء البلاد، وخاصة في المنطقة المحيطة بالعاصمة وجزيرة وابية وشبه جزيرة بيلوبونيز بجنوب البلاد.