الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

تبدأ اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2021/2022، للكليات التي تشترط القبول بها إجراء اختبارات القدرات، غدا، السبت ، الموافق 7 أغسطس وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري.

والكليات التي تشترط إجراء اختبارات القدرات هي:-

كليات الإعلام ، وكليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية جامعة المنيا ، كليات التربية الرياضية، شعبتي التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر) ، وشعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

بالإضافة إلى كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية ، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية)، كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض ، كليات السياحة والفنادق.

 وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني علي شبكة الانترنت على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

وأعلنت جامعة القاهرة استعدادها لاستقبال طلاب الثانوية العامة المتقدمين لاختبارات القدرات للقبول بكليات (الإعلام والتربية النوعية والتمريض) وذلك وفقًا للجداول الزمنية المقررة  مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة جميع المشاركين.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تحت إشرافه المباشر، لمتابعة أعمال اللجان الداخلية لاختبارات القدرات بالجامعة للعام الجامعي 2021/ 2022، على أن تتولى اللجنة متابعة تنفيذ اختبارات القدرات طبقًا لبرامجها المقررة، والتعامل مع المشكلات الطارئة التي قد تؤثر في عملية انتظام الاختبارات، واقتراح المعالجات المناسبة لها، وتلقي التقارير من لجان اختبارات القدرات واتخاذ اللازم بشأنها، وإجراء التنسيق اللازم مع اللجان المشكلة من وزارة التعليم العالي بشأن اختبارات القدرات، ورفع التقارير إلى رئيس الجامعة في كل ما يتعلق بالاختبارات.

كما أكدت وزارة التعليم العالي أن هذه المرحلة قاصرة علي طلاب الثانوية العامة المصرية فقط ، وسيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

القاهرة الجديدة جامعة القاهرة جامعة المنصورة جامعة بني سويف الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة جامعة قناة السويس كلية التربية النوعية المعاهد الفنية لطلاب الثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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