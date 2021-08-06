قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان تحث الجميع على وقف إطلاق النار

أكدت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، اليوم الجمعة، أن الوضع خطير للغاية، وحثت كل الأطراف على وقف إطلاق النار، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

يأتي ذلك عقب التصعيد العسكري بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله من الأمس وحتى صباح اليوم الجمعة.

ومن جانبه؛ أعلن حزب الله اللبناني مسئوليته عن إطلاق صواريخ صباح اليوم الجمعة، من الجنوب اللبناني باتجاه إسرائيل.

وأكد - بيان رسمي لحزب الله اللبناني- أنه قيام مجموعات من الحزب بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع اسرائيلية في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم.

وأضاف أن القصف الصاروخي جاء ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير (جنوبي لبنان) ليلة في الساعات الأولى بعد منتصف ليل أمس الخميس.

كما شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على جنوب لبنان، معلناً أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت معظم الصواريخ التي أطلقها حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له "أطلقت أكثر من 10 صواريخ من لبنان نحو الأراضي الاسرائيلية، مضيفاً أن الصواريخ الأخرى سقطت في مناطق غير مأهولة.

وصرح في وقت لاحق أنه يشن ضربات جوية في لبنان رداً على إطلاق الصواريخ.

وكان شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة، الأربعاء الماضي، تجاه عدة مواقع في جنوب لبنان، وذلك بعد رصد ثلاث عمليات إطلاق صاروخية منها تجاه مستوطنة "كريات شمونة" على حدود إسرائيل الشمالية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في بلدات كريات شمونة وكفار جلعادي وتل حي للتحذير من صواريخ في شمال إسرائيل قرب حدود لبنان.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم إطلاق ثلاثة صواريخ من الأراضي اللبنانية على الأراضي الإسرائيلية.

واستهدف أحد هذه الصواريخ في بلدة كريات شمونة، وأدى لاشتعال نيران فيها،كما واعتُرض آخر من قبل نظام الدفاع الإسرائيلي المعروف باسم القبة الحديدية.