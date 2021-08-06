الجمعة 06 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد إصابته بأزمة قلبية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان صلاح عبدالله

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

 الحالة الصحية للفنان صلاح عبدالله .. تعرض الفنان صلاح عبدالله خلال الساعات القليلة الماضية، لحالة إجهاد شديدة جعلته ينقل على الفور إلى احدى المستشفيات لتلقي العلاج الفوري.

وعلمت "الدستور"، أن عبدالله أصيب بأزمة قلبية، جعلته يقوم بعمل دعامة فورية حتى تستقر حالته الصحية، وهذا ما حصل خلال الفترة الماضية، ليقوم بعمل الجراحة بشكل سريع، ويمكث بداخل المستشفى لاستكمال باقي علاجه.

 

 الحالة الصحية للفنان صلاح عبدالله 

وعلمنا، أن الحالة الصحية لصلاح عبدالله أصبحت أفضل كثيرًا الان، وينتظر الذهاب إلى المنزل بعد تركيب الدعامة بشكل كامل، حيث من المترقب عودته لمنزله خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوصى الأطباء عبدالله بعدم عمل أي مجهود شاق يذكر، وأن يمكث في فراشه لأسبوع كامل، متناولًا الدواء المتبع في هذه الحالة، حتى يعود لوعيه وصحته بشكل طبيعي، ومن ثم يستكمل حياته المهنية أيضًا .

 

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وشارك النجم صلاح عبد الله في مسلسل "هجمة مرتدة" ، بمشاركة النجم أحمد عز والنجمة هند صبري وهشام سليم ونضال الشافعي وندا موسى وماجدة زكي، ومن تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

وشارك في بطولة مسلسل "اتنين في الصندوق"، الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني 2020، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، انتصار، رحاب الجمل.

وأعلن الفنان صلاح عبدالله وفاة شقيقه الأصغر سمير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب عبدالله: "الحمد لله، شقيقي الأصغر في رعاية الله، ارتحت يا سمير، والله ارتحت يا بني، أسألكم الفاتحة والدعاء لأخي الطيب سميرعبدالله".

وينتظر عبدالله خلال الفترة المقبلة المشاركة في أكثر من عمل فني ما بين السينما والدراما.

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