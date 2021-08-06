201 مليار جنيه دعمًا للإسكان الاجتماعى وتطوير المناطق غير الآمنة

حاز ملف الإسكان على نصيب كبير من الدعم الحكومى، سواء على صعيد طرح عدد ضخم من وحدات الإسكان الاجتماعى بأسعار مدعمة لمنخفضى ومتوسطى الدخل أقل من مثيلاتها بـ 40%، وأيضًا جهود تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة على مستوى الجمهورية، وفق حزمة مليارية.

وبلغ حجم الإنفاق على برنامج الإسكان الاجتماعى منذ عام 2018 وحتى الآن نحو 170 مليار جنيه، أما فيما يخص تطوير المناطق غير الآمنة فقد بلغ حجم الإنفاق 31 مليار جنيه، ونفذت الوزارة مليونا و200 ألف وحدة سكنية بتكلفة 450 مليار جنيه، كما نفذت مليونا و200 ألف وحدة أخرى بتكلفة 400 مليار جنيه من يونيو 2018 حتى 2020.

كما وجهت الدولة أيضًا الدعم بقيمة 27 مليار جنيه لرفع كفاءة 2900 كم من شبكات الطرق خلال الفترة 2015- 2020، بالإضافة إلى 750 مشروع صرف صحي خلال الفترة 2014 حتى تاريخه، بقيمة 63.6 مليار جنيه، فيما يجري تنفيذ 214 مشروع صرف صحي بقيمة 24.1 مليار جنيه تنتهي عام 2022.

وفى سياق متصل، صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بأن حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، يبدأ بعد غدٍ الأحد 8 أغسطس وحتى 14 من الشهر ذاته، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم الأحد الموافق 15 أغسطس وحتى الخميس 9 سبتمبر، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح وزير الإسكان أنه يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الفترة السابق ذكرها، مضيفًا أنه يتم طرح هذه الوحدات فى ضوء طرح البنك المركزي المصري مبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عامًا، التي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021، حيث يتم طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة)، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بجانب طرح وحدات سكنية يتم تنفيذها خلال 3 سنوات (3 غرف وصالة) لمتوسطى الدخل.