الفلبين تعلن اكتشاف سلالة «دلتا» فى جميع مدن العاصمة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اكتشاف سلالة "دلتا "المتحورة من فيروس كورونا المستجد، في جميع المدن الـ17 بمنطقة العاصمة مانيلا.



وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار)، اليوم الجمعة، أن منطقة العاصمة عادت إلى تطبيق الحجر الصحي المجتمعي المكثف اليوم في محاولة لإبطاء انتشار سلالة دلتا وتخفيف الضغط على المستشفيات.



ولفتت وزارة الصحة الفلبينية إلى أنه تم تسجيل 116 إصابة جديدة بسلالة دلتا، أمس الخميس، بينهم 83 في مترو مانيلا، وحتى الآن سجلت الفلبين 331 إصابة بهذه السلالة إلا أن وزارة الصحة أكدت أنه لا يوجد تفشي للعدوى مجتمعيًا حتى الآن.



وأشارت الصحيفة، إلى أن سلالة دلتا لديها قدرة على الانتشار بنسبة من 40 إلى 60% مقارنة بسلالة ألفا التي تم اكتشافها في بريطانيا.



- إصابات كورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، تسجيل أعلى معدل إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منذ أكثر من 3 أشهر إذ تم تسجيل 10 آلاف و623 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليون و638 ألفًا و345 إصابة.



وأوضحت وزارة الصحة، حسبما أوردت صحيفة "فلبين ستار"، أن 3 آلاف و127 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و535 ألفًا و375 متعافيًا، في حين توفي 247 شخصا لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 28 ألفا و673 وفاة.

وكانت أعلنت السلطات في الفلبين، اليوم الجمعة، فرض إغلاق صارم لمدة أسبوعين في جميع أنحاء العاصمة مانيلا، وذلك في محاولة للحد من ارتفاع الإصابات بسلالة "دلتا" شديدة العدوى وسريعة الانتشار، من فيروس كورونا المستجد.



وذكرت السلطات أن الإغلاق، الذي يطلق عليه محليا "الحجر الصحي المجتمعي المعزز"، سوف يفرض على منطقة العاصمة مانيلا حتى 20 أغسطس المقبل، مشيرة إلى أنه قد يتم تمديد الإغلاق في حال عدم انخفاض الإصابات بسلالة دلتا.