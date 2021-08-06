الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

راح ضحيتها عامل جراج.. تفاصيل التحريات فى مشاجرة «ركن التوك توك» بالجيزة

مشاجرة
مشاجرة

استمعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لأقوال زملاء عامل جراج، قتله سائق في كرداسة بسبب الخلاف على ركن "توك توك" داخل الجراج.

 وكشفت التحريات عن أن المجني عليه مسئول عن الجراج، كما أن المتهم اعتاد ركن "التوك توك" داخله، ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الخلاف على ركن "التوك توك"، تطورت إلى مشاجرة، أشهر خلالها السائق "مطواة" وطعن بها المجني عليه.

كانت قد أصدرت النيابة العامة في الجيزة قرارًا بتشريح جثة عامل جراج، لقي مصرعه طعنا على يد سائق "توك توك" بسبب ركنة في كرداسة.

كما صرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من ذلك، وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من القبض على سائق "توك توك" أنهى حياة عامل بجراج في كرداسة؛ بسبب الخلاف على ركن التوك توك داخل الجراج الذي يعمل به القتيل، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العقيد على عبدالكريم، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، بمقتل أحد الأشخاص داخل جراج في كرداسة.

وعلى الفور انتقل اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والعقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين أن المجني عليه عامل بجراج، ونشبت مشادة كلامية بينه وسائق توك توك، متعلقة بركن "التوك توك" داخل الجراج، ما دفع السائق للاعتداء على العامل بسلاح أبيض، أسفر عن مقتله.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم معتصم رزق رئيس مباحث قسم كرداسة من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بسبب ركن "التوك توك" داخل الجراج، ما دفعه للاعتداء على العامل بسلاح أبيض.

أمن الجيزة الشهود ركن توك توك جراج عامل جراج قتل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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