الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حماة الوطن» يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

هنأ حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى السادسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، التي تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد حزب حماة الوطن، في بيان، أن قناة السويس الجديدة أضافت لمصر والعالم شريانا جديدا لتسهيل الملاحة البحرية الإقليمية والدولية و أحدثت نقلة اقتصادية كبيرة.

وأشار إلى أنه سيظل يوم السادس من أغسطس يوما تاريخيا في حياة المصريين وملحمة وطنية سطرها الشعب مع الرئيس السيسي، ستتحاكى بها الأجيال.

وتابع حزب حماة الوطن فى بيانه: "تسابق المصريين استجابة لدعوة الرئيس للمشاركة في شراء شهادات قناة السويس الجديدة ليكونوا شريكا أساسيا في التنمية".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى السادس من أغسطس عام 2015، مشروع قناة السويس الجديدة بعد عام واحد فقط تنفيذا لوعد الرئيس، وشهد حفل افتتاح مشاركة دولية عالية المستوى وتم الإعلان عن تحقيق قيمة مضافة جديدة للاقتصاد المصري، حيث أدى المشروع إلى استيعاب قناة السويس للسفن العملاقة بغاطس 65 قدما وهو ما ساعد في زيادة دخل القناة.

وأكد الرئيس السيسي، خلال افتتاح القناة الجديدة، أن المشروع يمثل انطلاقة لمشروعات جديدة من بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس وتوسعة ميناء شرق بورسعيد.

يذكر أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أكد أن القناة الجديدة ساهمت في نقلة كبيرة في التجارة العالمية، حيث سجلت بعد 6 أعوام عبور 108 آلاف و957 سفينة، كما حققت القناة 33 مليار دولار، وحمولات بلغت 6.6 مليار طن.

حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري قناة السويس الجديدة الجمهورية الجديدة ملحمة وطنية

مواد متعلقة

«حماة الوطن» ينعى حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق

رئيس حزب الغد: مصر فقدت رمزًا وقيادة وطنية برحيل «الكفراوي»

نقيب المهندسين ناعيًا حسب الله الكفراوى: حقق الكثير لمصر

حزب المؤتمر: مصر تسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة المستدامة

«نقل النواب»: قناة السويس الجديدة رفعت الثقة فى أفضل ممر ملاحى عالمى

برلماني: قناة السويس الجديدة إنجاز تاريخى حقق مردودا إيجابيا على الاقتصاد

برلمانى يتقدم بطلب إحاطة بشأن اختفاء حصة «الألعاب» بالمدارس

وفقا للائحة.. اختصاصات لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

أمطار غزيرة على البحر الأحمر والصعيد.. «الرى» تعلن تفاصيل طقس اليوم

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

«الإسكان»: بدء حجز وحدات «سكن لكل المصريين 2» الأحد

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

سحب 3368 رخصة سيارة لعدم تركيب «الملصق الإلكتروني»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف لبنان.. وحزب الله يتبنى إطلاق 10 صواريخ تجاه الحدود

حملة أمريكية تطالب بايدن بحماية الفلسطينين من بطش الاحتلال

يضم مسئولين كبار.. تفاصيل زيارة وفد البحرين إلى إسرائيل