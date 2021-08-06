«حماة الوطن» يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة

هنأ حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى السادسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، التي تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد حزب حماة الوطن، في بيان، أن قناة السويس الجديدة أضافت لمصر والعالم شريانا جديدا لتسهيل الملاحة البحرية الإقليمية والدولية و أحدثت نقلة اقتصادية كبيرة.

وأشار إلى أنه سيظل يوم السادس من أغسطس يوما تاريخيا في حياة المصريين وملحمة وطنية سطرها الشعب مع الرئيس السيسي، ستتحاكى بها الأجيال.

وتابع حزب حماة الوطن فى بيانه: "تسابق المصريين استجابة لدعوة الرئيس للمشاركة في شراء شهادات قناة السويس الجديدة ليكونوا شريكا أساسيا في التنمية".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى السادس من أغسطس عام 2015، مشروع قناة السويس الجديدة بعد عام واحد فقط تنفيذا لوعد الرئيس، وشهد حفل افتتاح مشاركة دولية عالية المستوى وتم الإعلان عن تحقيق قيمة مضافة جديدة للاقتصاد المصري، حيث أدى المشروع إلى استيعاب قناة السويس للسفن العملاقة بغاطس 65 قدما وهو ما ساعد في زيادة دخل القناة.

وأكد الرئيس السيسي، خلال افتتاح القناة الجديدة، أن المشروع يمثل انطلاقة لمشروعات جديدة من بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس وتوسعة ميناء شرق بورسعيد.

يذكر أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أكد أن القناة الجديدة ساهمت في نقلة كبيرة في التجارة العالمية، حيث سجلت بعد 6 أعوام عبور 108 آلاف و957 سفينة، كما حققت القناة 33 مليار دولار، وحمولات بلغت 6.6 مليار طن.