«الدفاع الروسية» تعلن انتهاء عمليات التطعيم ضد كورونا داخل الجيش

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن القوات المسلحة الروسية أكملت التطعيمات بشكل تام ضد فيروس كورونا.

وأوضح وزير الدفاع الروسي، أن التطعيم في الجيش الروسي ضد كورونا اكتمل قبل نحو ثلاثة أشهر، وتجري حاليا عمليات إعادة التطعيم، وقام بإعادة التطعيم 34 ألف عسكري، فيما أنجز في المجمل تطعيم أكثر من مليون عسكري.

وقال شويجو: "نحن بالطبع لا يمكننا تطعيم الجميع بالأوامر، لكننا نعتبره أمرا مرغوبا بدرجة قصوى"، مضيفا أنه لا يوجد ممتنعون بشأن التلقيح ضد كوفيد داخل القوات المسلحة.

وأعرب الوزير عن الأمل في أن يستمر ذلك في المستقبل، لأن الجميع يدرك أن المهام التي تقف أمام القوات المسلحة لا تفترض وجود أي مخاطر إضافية ، فهي كافية ومختلفة للغاية وعديدة.

إصابات كورونا في روسيا

سجلت روسيا، اليوم الجمعة، 22660 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 2583 في موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6402564 منذ بدء الجائحة.

وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة وفاة 792 شخصًا لأسباب مرتبطة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 163301.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.