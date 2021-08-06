الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم العالى» تعلن عن 30 منحة دراسية حكومية بالجامعة الأمريكية

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم لبرنامج المنح الدراسية الحكومية للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة بمرحلة البكالوريوس من المدارس الحكومية، والمدارس التجريبية، ومدارس المتفوقين STEM مع مراعاة جميع الشروط وأحكام القبول المعمول بها من الجامعة وغيرها من المتطلبات لديها، وتتولى وزارة التعليم العالى ترشيح الطلاب المحتملين للمنح الدراسية، علماً بأنه آخر موعد للتقدم 19/8/2021.

ويجب على المتقدمين للحصول على المنحة أن يكون:

- مصري الجنسية

- التحق بمدرسة عامة أو تجريبية أو STEM ومدارس النيل طوال سنوات التعليم الثانوي

- حاصل على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2020 - 2021 بمجموع درجات لا تقل عن 95% من المدارس الحكومية أو ما يعادلها.

- له مشاركة نشطة في تنمية وخدمة المجتمع. 

- لديه مهارات قيادية. 

- تقدم للقبول في منحة الجامعة الأمريكية قبل الموعد النهائي المحدد. 

- لديه سجل أكاديمي متميز في المدرسة الثانوية.

-مستوفي لمتطلبات القبول بالجامعة الأمريكية:

- يجب أن يجتاز الطلاب إما نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) بحد أدنى 5.5 درجة ودرجة الكتابة 5.5 أو اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TOEFL) بحد أدنى إجمالي للدرجات 62 ودرجة كتابة 17.

- للحفاظ على المنحة الدراسية يجب على الطلاب المختارين الحفاظ على معدل تراكمي 3.0 أو أعلى.

- على الطالب المستوفي للشروط عاليه الدخول علي موقع الوزارة لملء الاستمارة والتسجيل.

وزارة التعليم مدارس العام الدراسي الفن الجامعة الأمريكية الثانوية العامة وزارة التعليم العالي الجامعة الأمريكية بالقاهرة مدارس المتفوقين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

أمطار غزيرة على البحر الأحمر والصعيد.. «الرى» تعلن تفاصيل طقس اليوم

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

«الإسكان»: بدء حجز وحدات «سكن لكل المصريين 2» الأحد

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

سحب 3368 رخصة سيارة لعدم تركيب «الملصق الإلكتروني»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف لبنان.. وحزب الله يتبنى إطلاق 10 صواريخ تجاه الحدود

حملة أمريكية تطالب بايدن بحماية الفلسطينين من بطش الاحتلال

يضم مسئولين كبار.. تفاصيل زيارة وفد البحرين إلى إسرائيل