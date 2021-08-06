الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات تفتيشية على أسواق الخضار واللحوم بالبحر الأحمر

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شنّت لجنة من الوحدة المحلية لمدينة القصير جنوبي البحر الأحمر، اليوم الجمعة، حملة على أسواق الخضار واللحوم بالمدينة، حيث ضمّت أقسام المتابعة الميدانية، والبيئة والأمن والإيرادات، وذلك للتأكد من الالتزام بإجراءات الوقاية ووجود إعلانات للأسعار المقررة لجميع الأصناف وكذا تحصيل الكارتة.

صورة من الحدث
صورة من الحدث

من جانبه، شدد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، على تكثيف الحملات التفتيشية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، وذلك للتأكيد على جودة المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين.

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وكان رئيس مدينة القصير قد شدد على التصدى لأى مخالفات والتعامل بحزم مع المخالفين وتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتضمنة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بداخل جميع المنافذ والأماكن التى يتردد عليها الجمهور، فضلا عن تطبيق الغرامات الفورية المقررة فى حالة إثبات المخالفة.

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
لحوم حملات المواطنين تحصيل مدينة السلع الغذائية منظومة النظافة سوق الخضار أسواق الخضار منافذ بيع السلع الحملات تطبيق الإجراءات الاحترازية تكثيف الحملات حملات نظافة مكثفة ميداني

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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