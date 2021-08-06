حملات تفتيشية على أسواق الخضار واللحوم بالبحر الأحمر

شنّت لجنة من الوحدة المحلية لمدينة القصير جنوبي البحر الأحمر، اليوم الجمعة، حملة على أسواق الخضار واللحوم بالمدينة، حيث ضمّت أقسام المتابعة الميدانية، والبيئة والأمن والإيرادات، وذلك للتأكد من الالتزام بإجراءات الوقاية ووجود إعلانات للأسعار المقررة لجميع الأصناف وكذا تحصيل الكارتة.

صورة من الحدث

من جانبه، شدد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، على تكثيف الحملات التفتيشية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، وذلك للتأكيد على جودة المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين.

صورة من الحدث

وكان رئيس مدينة القصير قد شدد على التصدى لأى مخالفات والتعامل بحزم مع المخالفين وتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتضمنة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بداخل جميع المنافذ والأماكن التى يتردد عليها الجمهور، فضلا عن تطبيق الغرامات الفورية المقررة فى حالة إثبات المخالفة.

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث