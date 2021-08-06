«الزراعة» في أسبوع.. تطوير «تجميع الألبان» وارتفاع الصادرات الزراعية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 50، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 30 يوليو إلى 5 أغسطس، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلاميللوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وأشار الإنفوجراف إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بمدينة السادات في محافظة المنوفية،حيث تساهم في استقرار وانخفاض الأسعار في السوق المحلية، إضافة إلى كونها قلعة صناعية تضيف لقدرات مصر التصديرية، فضلا عنبروتوكول التعاون الذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء، بين كل من وزارة الزراعة واستصلاحالأراضي، والموارد المائية والري، والمالية، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث.

وعقد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مراكز تجميع الألبان بمختلف محافظات الجمهورية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات الوزارتين ‏ونائب رئيس البنك الزراعي المصري، كما استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مديرعام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بايداوليت، والوفد المرافق له؛ وبحث معه آفاق التعاون بين مصر والمنظمة الدولية في مجال تحقيق الأمن الغذائي.

وخلال هذا الأسبوع أيضا، استقبل وزير الزراعة، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري محسن سرحان، وبحث معه آليات دعم صغارالمزارعين من خلال شراء منتجاتهم الزراعية من خلال الزراعات التعاقدية وبأسعار مناسبة ودعمهم بمستلزمات الإنتاج واقامة مشروعاتصغيرة وسلاسل إمداد وكذلك حقول إرشادية نموذجية من أجل زيادة الإنتاج، كما تفقد الوزير، المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلحيرافقه المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث أشاد الوزير بالجهد المبذولوتوجه بالشكر الي فريق العمل بالمعمل المركزي للنخيل.

كما عقد القصير، اجتماعا ضم مديري مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات المشاركة في المرحلة الاولى، للمبادرة القومية "حياةكريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث أكد على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروع، لافتا إلى انهمشروع ضخم وأشادت به المنظمات الدولية، كذلك أصدر توجيهاته إلى قيادات الوزارة بمتابعة منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصولها إلىالمزارعين في المواعيد المناسبة وعدم التلاعب بها والقضاء على السوق السوداء كما وجه بمتابعة ملف الزراعة التعاقدية في الفول الصوياوعباد الشمس خاصة في ظل الاسعار المجزية التى تمنحها الدولة للمزراعين 8500 لطن الصويا و8000 لعباد الشمس.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.2 مليون طن بزيادة قدرها نصف مليون طن عن نفس الفترة منالعام الماضي وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترةمن الأول من يناير 2021 وحتى 28 يوليو 2021، ووافق وزير الزراعة، على تمويل وإقراض 41 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرىلتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركزا لتجميع الألبان فى 5 محافظات (سوهاج - الغربية - الشرقية - البحيرة - دمياط).

وواصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عمليات حصر ورفع كفاءة الأصول بالوزارة، وذلك من خلال عدد من الزيارات الميدانية، حيثاعلن سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والمسئول عن حصر الاصول، أنه تم خلال هذا الأسبوع تفقد محافظات الإسماعيلية،الشرقية، والإسكندرية، وزيارة المحطات التابعة للوزاره بها، كما نظم قطاع الارشاد الزراعي، ورشة عمل تدريبية، بالتعاون مع المركزالإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنىCARDNE، بعنوان: الرى الحديث لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم الورشة في دعم المشروع القومي لتطوير وتحديث الري تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ونظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، دورة تدريبية دولية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،بعنوان: التدريب الفني على اختبارات سلامة الغذاء، في مجال تحليل الملوثات في الأغذية، وذلك بالتنسيق ايضا مع هيئة الطاقة الذريةالمصرية لتدريب بعض السادة المتخصصين من جمهورية الكاميرون، كما شارك المعمل في معرض Food Africa بالتعاون مع غرفةالصناعات الغذائية، وبلغت عدد الشهادات التي اصدرها المعمل هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي 4200 شهادة.

وافتتحت أعمال ورشة العمل التشاركية لاختيار الأصناف البرية والمنزرعة ذات الأهمية الاقتصادية بواحة الخارجة، بالتعاون بين منظمةالاغذية والزراعة للامم المتحدة"فاو" و مركز بحوث الصحراء، ضمن فعاليات مشروع الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية بواحةالخارجة، بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بمصر والدكتور محمد يعقوب نائب ممثل المنظمةوقيادات العمل التنموي بالوادي الجديد، كما تم اختتام فعاليات القافلة البيطريه المجانية في الفترة من 25 إلى 29 يوليو 2021، والتي تمتنفيذها بقرى محافظة القليوبية، حيث تم فحص وعلاج 4011 رأس ماشية تابعة لصغار المربيين.

ونفذت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة في 9 محافظة وهي (الشرقية، الغربية، بنى سويف،الدقهلية، البحيرة، الإسماعيلية، المنوفية، القليوبية، الفيوم) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 229 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر يوليو وتم رصد 106 مراكز مخالفة ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن إجمالي ما تم ضبطه من لحومودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر يوليو، بلغ إجماليالمضبوطات حوالي 198 طن و676 كيلو لحوم، كما أعلنت الهيئة ، عن تحصين أكثر من 3.4 مليون جرعة ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك ضمن الحملة القومية التي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وخلال هذا الأسبوع قام الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس هيئة الثروة السمكية، بزيارة لمنطقة بورسعيد للثروة السمكية؛ لمتابعة سير العملوالوقوف على أحدث المستجدات، حيث تفقد عددا من الإنشاءات الخاصة بمشروعات الثروة السمكية، وتابع سير العمل بها تمهيدا لافتتاحها،كما نظم صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، قافلتين ارشاديتين توعويتين باسواق الماشية في مركزي الدلنجات، ودمنهور بمحافظةالبحيرة، لتوعية المربيين بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التي يحصلون عليها من خلال الصندوق، وأصدرت لجنة متابعة تأثيرات التغيراتالمناخية على الأنشطة الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ، تقريرا عن أهم التوصيات والاحتياطات اللازمةللحد من تأثير الموجة شديدة الحرارة السائدة خلال هذه الفترة.

كما واصل قطاع الإرشاد الزراعي، وإداراته المختلفة، المرور على المحافظات المختلفة، وتقديم الدعم الفني والخدمات الارشادية للمزارعين فيالحقول، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين، والتعرفعلى المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها في حينه، حيث تم تنفيذ حملات المرور هذا الأسبوع على 8 محافظات وتقديم الدعم الفني لمزارعيها، من خلال الإدارتين المركزيتين للبساتين، والإرشاد الزراعي، كذلك يواصل الخبراء والمتخصصين والباحثين، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالاشتراك مع الأساتذة والباحثين من كليتى الزراعة بجامعتى القاهرة والإسكندرية، دراسات الحصر التصنيفيلاراضي المشروع القومي الدلتا الجديدة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانتهاء من تدقيق المساحات الإضافية وقدرها400 ألف فدان لضمها إلى المساحة الأصلية في مشروع الدلتا الجديدة.

وخلال هذا الأسبوع، نظم مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دورة تدريبية للعاملين في المركز تحت عنوان "أسس تطوير الأداء" في إطار رفع مهارات العاملين بالمركز، وتحسين وتطوير بيئة العمل.