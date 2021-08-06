الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«إيرباص» تسلم 47 طائرة في يوليو وسط تراجع وتيرة الطلبات

إيرباص
إيرباص

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص" تسليم 47 طائرة خلال يوليو الماضي، وهو ما يظهر تباطؤ وتيرة الطلبات مقارنة بشهر يونيو السابق عليه عندما سارعت الشركة لخفض عمليات التسليم وترحيلها إلى النصف الأول من العام الحالي.

وبهذه الحصيلة الشهرية الجديدة التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، يرتفع إجمالي تسليمات الشركة إلى 344 طائرة خلال الأشهر السبعة الأولى، حيث تسعي إيرباص إلى الوصول لتسليم نحو  600 طائرة هذا العام.

وعلى الرغم من تلقي الشركة سبع طلبات إلغاء، فإنها تسلمت طلبا لشراء طائرتين خلال شهر يوليو الماضي.

وركزت إيرباص على الحفاظ على تسليم الطائرات خلال فترة تفشي وباء فيروس كوورنا المستجد، وترفع الشركة الآن من معدلات الإنتاج مع زيادة الطلب.

ورفعت إيرباص من سقف توقعاتها لأرباح العام بأكمله في أواخر الشهر الماضي، في ظل اشتداد التنافس بينها ومنافستها الأمريكية بوينج مع انتعاش الطلب على شراء الطائرات.

ووافقت شركة الخطوط الجوّية التشيليّة "لاتام إيرلاينز"  أمس الخميس على شراء 28 طائرة من طراز (إيه 320 نيو) ذات الممر الواحد، لتتخطي طلبية سابقة لـ 42 طائرة. وسينعكس هذا الطلب الكبير على أرباح أغسطس.

وتأتي إيرباص في المرتبة الثانية خلف شركة بوينج هذا العام من حيث عدد الطلبات، حيث نجحت شركة صناعة الطائرات الأمريكية في بيع 737 طائرة بعد فترة توقف طويلة. 

وخلال شهر يونيو الماضي، بلغ صافي مبيعات بوينج 243 بعد إلغاء طلبات وادخال تعديلات على الطائرات ، بينما بلغ عدد مبيعات إيرباص 38 طائرة.

وتضمنت طلبات الإلغاء التي تلقتها إيرباص في يوليو الماضي ثلاث طائرات (إيه 321 نيو) وأربع طائرات (إيه 300-220). وانخفض صافي طلبيات إيرباص هذا العام إلى 33 طائرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

أمطار غزيرة على البحر الأحمر والصعيد.. «الرى» تعلن تفاصيل طقس اليوم

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

«بعبع» عاكس بائعة فاكهة فى الفيوم فـ«قطّعوه حتى الموت»

مصادر بـ«الصحة»: أغسطس شهر التطعيم ضد كورونا.. وتوفير مليون جرعة «سينوفاك»

وفاة الشاعر حسن رياض بعد صراع مع المرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

حملة أمريكية تطالب بايدن بحماية الفلسطينين من بطش الاحتلال

يضم مسئولين كبار.. تفاصيل زيارة وفد البحرين إلى إسرائيل

اجتماع عسكري.. ماذا يحدث على الحدود بين إسرائيل ولبنان؟