الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة أسوان»: توقيع الكشف على 1889 مواطنًا مجانًا ضمن «حياة كريمة» (صور)

القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية المنشية بحري بمركز كوم امبو، وقرية الزنيقة بمركز إدفو، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح  منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان 

واستمرت أعمال القوافل الطبية لمدة يومان في كل قرية، حيث تم بواسطتهم توقيع الكشف الطبي على عدد  1889 مواطنًا.

القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان 

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي. وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان 
القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان 


جدير بالذكر أن شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، حملة تفتيش بنطاق المدينة، برئاسة الدكتور إسلام شمروخ مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والدكتورة هبة سيد إسماعيل، مدير إدارة العلاج الحر، وجاءت الحملة في إطار توجيهات  وكيل وزارة الصحة بأسوان الدكتور إيهاب حنفي بتكثيف حملات التفتيش على  المراكز والعيادات الطبية.

القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان 

وأسفرت تلك الحملة عن  غلق وتشميع عيادة لعلاج السمنة والنحافة غير مرخصة تديرها ممارسة غير مختصة بالكشف ووصف العلاج والأدوية، وضبط المخالفات الموجودة بالمكان ، وتحرير محضر بها، وتم قيدها بجنح أمن دولة طوارئ لعرضها على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

أسوان الكشف الطبى مبادرة الرئيس وكيل وزارة الصحة محافظة أسوان حياة كريمه خدمات علاجية الخدمات الطبية المجانية القوافل الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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