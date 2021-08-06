الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رومانيا وسويسرا ترسلان مساعدات لليونان لإخماد حرائق الغابات

حرائق الغابات
حرائق الغابات

 انضمت رومانيا وسويسرا إلى قائمة الدول التي ترسل المساعدات الى اليونان للمشاركة في إخماد حرائق الغابات التي اندلعت في جزيرة إيفيا وشبه جزيرة بيلوبونيز، منذ الثلاثاء الماضي.

وذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، اليوم الجمعة - أنه من المقرر أن ترسل رومانيا 112 رجل إطفاء و23 شاحنة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما ترسل سويسرا عددا غير محدد من المروحيات لدعم الأطقم الجوية التي تضخ المياه لإخماد الحرائق.
وأشارت الصحيفة، إلى أن فرنسا أرسلت أمس الخميس 82 رجل إطفاء وطائرتين لضخ المياه بينما أرسلت كل من السويد وقبرص 4 طائرات أخرى.

وكانت أكدت السلطات اليونانية، إجلاء أكثر من 600 شخص عن طريق البحر، مساء أمس الخميس، من شمال جزيرة إيفيا إذ أن حرائق الغابات الهائلة التي اندلعت في الجزيرة قطعت طريق الخروج من قرية أجيا أنا، مما أدى إلى محاصرة السكان والسياح.
وذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، اليوم الجمعة - أن حرائق الغابات اندلعت في جزيرة إيفيا، الثلاثاء الماضي، شمال قرية ليمني ثم انقسمت إلى جبهات متعددة وانتشرت على مساحة كبيرة في الجزء الشمالي للجزيرة.
وحذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأحد الماضي، من أن اليونان تواجه "أسوأ موجة حر منذ عام 1987" في حين بلغت درجات الحرارة 45 درجة يوم الاثنين في بعض المناطق.

وكان أفاد التلفزيون اليوناني بأن حرائق غابات جديدة تلتهب في مناطق شمال إقليم أتيكا، جنوب شرقي اليونان، شمالي العاصمة أثينا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، نشب الحريق الكبير الجديد بالقرب من بلدة فاريبوبي، واتسعت رقعة الحرائق حتى وصلت إلى الطريق المركزي الواصل بين أثينا وسالونيك، مما أدى إلى إغلاق الطريق في منطقة الحرائق، وتم إجلاء سكان عدد من البلدات القريبة.
وأصيب 5 مواطنين بحروق طفيفة، وتم تقديم المساعدة الطبية لهم في المستشفيات.

وتواجه اليونان وضعا صعبا في جزيرة وابية التي تبعد نحو 70 كلم عن أثينا، حيث تتجه حرائق الغابات شرقا بعد إحراق المناطق السكنية والزراعية.

وتشهد البلاد موجة الحر الشديد منذ 10 أيام، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية، وترصد في اليونان عشرات الحرائق في مختلف أنحاء البلاد، وخاصة في المنطقة المحيطة بالعاصمة وجزيرة وابية وشبه جزيرة بيلوبونيز بجنوب البلاد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

أمطار غزيرة على البحر الأحمر والصعيد.. «الرى» تعلن تفاصيل طقس اليوم

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

«بعبع» عاكس بائعة فاكهة فى الفيوم فـ«قطّعوه حتى الموت»

مصادر بـ«الصحة»: أغسطس شهر التطعيم ضد كورونا.. وتوفير مليون جرعة «سينوفاك»

وفاة الشاعر حسن رياض بعد صراع مع المرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

حملة أمريكية تطالب بايدن بحماية الفلسطينين من بطش الاحتلال

يضم مسئولين كبار.. تفاصيل زيارة وفد البحرين إلى إسرائيل

اجتماع عسكري.. ماذا يحدث على الحدود بين إسرائيل ولبنان؟