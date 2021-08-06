رومانيا وسويسرا ترسلان مساعدات لليونان لإخماد حرائق الغابات

انضمت رومانيا وسويسرا إلى قائمة الدول التي ترسل المساعدات الى اليونان للمشاركة في إخماد حرائق الغابات التي اندلعت في جزيرة إيفيا وشبه جزيرة بيلوبونيز، منذ الثلاثاء الماضي.

وذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، اليوم الجمعة - أنه من المقرر أن ترسل رومانيا 112 رجل إطفاء و23 شاحنة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما ترسل سويسرا عددا غير محدد من المروحيات لدعم الأطقم الجوية التي تضخ المياه لإخماد الحرائق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فرنسا أرسلت أمس الخميس 82 رجل إطفاء وطائرتين لضخ المياه بينما أرسلت كل من السويد وقبرص 4 طائرات أخرى.

وكانت أكدت السلطات اليونانية، إجلاء أكثر من 600 شخص عن طريق البحر، مساء أمس الخميس، من شمال جزيرة إيفيا إذ أن حرائق الغابات الهائلة التي اندلعت في الجزيرة قطعت طريق الخروج من قرية أجيا أنا، مما أدى إلى محاصرة السكان والسياح.

وذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، اليوم الجمعة - أن حرائق الغابات اندلعت في جزيرة إيفيا، الثلاثاء الماضي، شمال قرية ليمني ثم انقسمت إلى جبهات متعددة وانتشرت على مساحة كبيرة في الجزء الشمالي للجزيرة.

وحذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأحد الماضي، من أن اليونان تواجه "أسوأ موجة حر منذ عام 1987" في حين بلغت درجات الحرارة 45 درجة يوم الاثنين في بعض المناطق.

وكان أفاد التلفزيون اليوناني بأن حرائق غابات جديدة تلتهب في مناطق شمال إقليم أتيكا، جنوب شرقي اليونان، شمالي العاصمة أثينا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، نشب الحريق الكبير الجديد بالقرب من بلدة فاريبوبي، واتسعت رقعة الحرائق حتى وصلت إلى الطريق المركزي الواصل بين أثينا وسالونيك، مما أدى إلى إغلاق الطريق في منطقة الحرائق، وتم إجلاء سكان عدد من البلدات القريبة.

وأصيب 5 مواطنين بحروق طفيفة، وتم تقديم المساعدة الطبية لهم في المستشفيات.

وتواجه اليونان وضعا صعبا في جزيرة وابية التي تبعد نحو 70 كلم عن أثينا، حيث تتجه حرائق الغابات شرقا بعد إحراق المناطق السكنية والزراعية.

وتشهد البلاد موجة الحر الشديد منذ 10 أيام، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية، وترصد في اليونان عشرات الحرائق في مختلف أنحاء البلاد، وخاصة في المنطقة المحيطة بالعاصمة وجزيرة وابية وشبه جزيرة بيلوبونيز بجنوب البلاد.