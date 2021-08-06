إزالة 9 حالات تعد ورفع 200 طن مخلفات في أسوان (صور)

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود ونشاط الأجهزة المعنية بالمحليات لاستكمال العمل بمنظومة التطوير والتجميل والنظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والداخلية، وأيضاً المناطق والأحياء السكنية ، بجانب تنفيذ أعمال الإزالة الفورية للإعلانات المخالفة والإشغالات والتعديات، مع إنارة الشوارع لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري بمختلف المراكز والمدن.

أعمال الإزالة الفورية للمخالفات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد عادل شرشر بإزالة 8 حالات تعد على أراضي الدولة بمساحة 1750 م2 خلف مجمع المدارس، وأيضاً خلف عمارات الإسكان الاجتماعي، وكذا خلف المول الثاني منها 4 حالات تعد في المهد مع مصادرة الطوب الأبيض المستخدم في البناء، كما تم إزالة حالة تعدى على أراضى الدولة في مهدها بمساحة 800 م2، بمنطقة نجع المحطة بنطاق حى جنوب حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المتعدين، علاوة على إزالة 18 إعلان غير مرخص.

أعمال الإزالة الفورية للمخالفات

بينما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان في رفع أكثر من 200 طن من مخلفات وتراكمات للأتربة بالطرق العامة وذلك ضمن مبادرة " نظافة " التي تم تنفيذها على مستوى القرى المختلفة .

أعمال الإزالة الفورية للمخالفات

وفي الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية فقد تمت رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بينما تم تنفيذ أعمال التجميل والتشجير بطريق المطار - المعبد، وأيضاً تم المرور على مجزر الوحدة المحلية للتأكد من منظومة العمل به والنظافة ، وفى نفس الوقت قامت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات بشوارع المدينة والطريق العام مع الإستمرار فى إنارة الشوارع ، وكسح وشفط بيارات وخزانات الصرف الصحى .

أعمال الإزالة الفورية للمخالفات



وفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو فقد أشار المهندس سيد مدني، رئيس المدينة، بأنه طبقاً لتعليمات المحافظ فقد تم إعداد وتجهيز وفتح مكتب بديوان الوحدة المحلية، ليكون خاصاً بلجنة البت الفنى فى طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك لإنجاز العمل والبت فى طلبات المواطنين.