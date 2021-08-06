الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: إعطاء 93.7 مليون جرعة من لقاحات «كورونا» حتى الآن

لقاحات «كورونا»
لقاحات «كورونا»

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء 93.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، في ألمانيا حتى الآن.
وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 423 ألفًا و368 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.
وبدأت ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 32 أسبوعًا.

إصابات كورونا في ألمانيا 

كما أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة عن أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 3448 إصابة، استنادًا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. 
وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 2454 إصابة.
وسجل المعهد 24 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 30 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي. 
وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفًا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تمت إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة. 
وتضاعف معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام بمقدار حوالي أربع مرات خلال شهر واحد، وبلغ اليوم الجمعة 20.4  إصابة ارتفاعًا من 19.4 إصابة أمس الخميس. وتم تسجيل أدنى معدل في 6 يونيو الماضي بواقع 4.9 إصابة، بينما تم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.
تجدر الإشارة إلى أن معدل الإصابة هو حتى الآن الأساس الذي تتخذ السلطات بناء عليه العديد من القيود لمواجهة الجائحة، وتأخذ السلطات أيضًا معايير أخرى في الاعتبار، مثل نسب الدخول للمستشفيات.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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