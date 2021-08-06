أوليمبياد طوكيو تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع لـ382

سجلت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين المعنيين بالأوليمبياد في العاصمة طوكيو خلال الـ24 ساعة الماضي، مما رفع العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية يوليو الماضي إلى 382.



وذكرت اللجنة المنظمة، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الجمعة، أنه من بين الـ29 كان هنالك 25 من المقيمين في اليابان والأربعة الباقون من خارج البلاد، مع العلم أنه لم تظهر نتائج أي اختبار إيجابي للرياضيين أو الأشخاص المقيمين في قرية الرياضيين.

- ارتفاع حالات إصابة في طوكيو إلى 5042



وتقام الألعاب الأوليمبية في وقت تتعرض فيه طوكيو، إلى جانب بعض المناطق الأخرى في اليابان، لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط خضوعها لرابع حالة طوارئ.

وسجلت العاصمة اليابانية أمس رقمًا قياسيًا قدره 5042 حالة إصابة بفيروس "كورونا".

وقال المتحدث باسم اللجنة المنظمة ماسانوري تاكايا، إنه على الرغم من عدم وجود رابط سببي بين الأوليمبياد ومعدل الإصابات بالعاصمة، إلا أنه تطور "طبيعي" أن عدد الحالات التي تشمل سكان اليابان المرتبطين بالألعاب الأوليمبية يتزايد إلى حد ما مع ارتفاع العدد اليومي في طوكيو.

- إرشادات منظمة الصحة العالمية



وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير ٢٠٢٠.

