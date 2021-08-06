الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعطاء 9.06 مليون جرعة من لقاحات «كورونا» فى سويسرا

لقاحات «كورونا» في
لقاحات «كورونا» في سويسرا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة، أنه تم حتى الآن إعطاء 9.06 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في سويسرا.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في سويسرا بـ30 ألفًا و318 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد 3 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.
وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في سويسرا قبل نحو 28 أسبوعًا.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في سويسرا وصل إلى 722 ألفًا و801 حالة، والوفيات إلى 10 آلاف و909 حالات. وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و23 أسبوعًا.
يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.
إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير ٢٠٢٠.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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