أمطار غزيرة على البحر الأحمر والصعيد.. «الرى» تعلن تفاصيل طقس اليوم

كشفت نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن استمرار الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقى أنحاء الجمهورية.



كما كشفت النماذج عن سقوط أمطار غزيرة على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وجنوب الصعيد، اليوم الجمعة، مع نشاط الرياح على بعض المناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد.



تقدير كميات المياه الواصلة بأحدث التقنيات



وقالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تقدير كميات المياه القادمة من أعالي النيل باستخدام أحدث تقنيات للتعامل مع صور الأقمار الصناعية التى يتم تحديثها يوميًا مع استخدام النماذج الرياضية المتخصصة لقياس توقيتات ومعدﻻت سقوط الأمطار بحوض النيل.

وأشارت الدكتورة إيمان سيد، إلى إتمام استعداد كل الترع والمصارف والمجارى المائية ومحطات الرفع بجميع محافظات الجمهورية على إستيعاب كميات الأمطار ،خاصة فى ظل مؤشرات ارتفاع فيضان النيل بعد هطول الأمطار بغزارة رغم مرور 5 أيام على بداية موسم الفيضان والأمطار، مؤكدة استعداد وزارة الرى على استقبال أية كميات للأمطار في نفس التوقيت من كل عام.



كما تعد الأمطار بمثابة افتتاحية مبكرة للأمطار في إثيوبيا، بالإضافة إلى أن الإيراد السنوي لنهر النيل من كمية الأمطار التي تسقط على الهضبة الإثيوبية على مدار الموسم الرئيسي بداية من يوليو الماضى وحتى سبتمبر يمثل 85% من إيراد النيل، كما يتضح الإيراد النهائي في نهاية سبتمبر المقبل، لأن شدة الأمطار قد تتغير من شهر إلى آخر، إلا أن هناك شواهد تبشر ببدء الأمطار الغزيرة على بحيرة فيكتوريا وارتفاع معدلات الفيضان المقبل.