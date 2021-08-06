تسجيل 3448 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و 784433 حالة بعد تسجيل 3448 إصابة جديدة.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91754 بعد تسجيل 24 وفاة جديدة.

- ألمانيا تبدأ التبرع بجرعات للدول المحتاجة للقاح كورونا

وفي نفس السياق، أطلقت ألمانيا أول دفعة من جرعات لقاح مضادة لفيروس كورونا المستجد التي تتبرع بها لدول أخرى في حاجة ماسة لها.

وأعلنت وزارة الصحة، الأربعاء الماضي، استجابة لطلب، فمن الآن وحتى إشعار آخر، سيتم التبرع بجميع الإمدادات القادمة من الشركة المصنعة أسترازينيكا لمبادرة المساعدات الدولية "كوفاكس".

وفي الخطوة الأولى، يتم توجيه أقل بقليل من 1.3 مليون جرعة مباشرة إلى كوفاكس، وفقًا للتقرير، ولن تصل أي شحنات أخرى إلى ألمانيا.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتخلى الحكومة الألمانية عن جرعات من شركة جونسون آند جونسون التي يحق لألمانيا الحصول عليها بموجب عقود الاتحاد الأوروبي في أغسطس لصالح دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تحتاج إليها.

واعتمادا على الطلب في ألمانيا، يتم تسليم الكمية المتفق عليها تعاقديا في وقت لاحق أو يمكن بعد ذلك تسليمها إلى دول أخرى.

وزير الصحة الألماني: من مصلحتنا الوطنية تطعيم العالم

وقال وزير الصحة ينس شبان في مقابلة مع المجموعة الإعلامية الألمانية (آر.إن.دي): "من مصلحتنا الوطنية تطعيم العالم، لأن هذه الجائحة لن تنتهي إلا عندما يكون الفيروس تحت السيطرة في جميع أنحاء العالم، مضيفا أن ألمانيا منخرطة بالفعل ماليا بصورة كبيرة في كوفاكس، الآن وللمرة الأولى، سنمنح كوفاكس أيضا جرعات اللقاح من عقودنا".

وكانت الحكومة قررت في بداية يوليو إعطاء ما لا يقل عن 30 مليون جرعة لقاح للدول النامية والدول الأخرى بحلول نهاية العام، ومن المقرر توفير 80 % منها لكوفاكس و20 % للذهاب مباشرة إلى دول أخرى.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.