نشاط السيسي وتحذير مصر من فجوة تطعيمات «كورونا» أبرز عناوين صحف الجمعة

جاء نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة، التي أبرزت رسالة الرئيس لمنتخب مصر لكرة اليد، حيث وجه لهم التحية على أدائهم البطولي، كما تناقلت الصحف تهنئة الرئيس إلى الجاليات المصرية بالخارجة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442.

وسلطت الصحف - كذلك - الضوء على كلمة وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الأول للمنتدى الدولي للتعاون في مجال اللقاح ضد فيروس (كوفيد 19)، والذي أكد خلالها أن الفجوة في معدلات التطعيم وبين الدول النامية والمتقدمة مازالت تتسع، وأن الوباء له آثار اجتماعية اقتصادية عميقة، خاصة على الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، ما يهدد بتقويض المكاسب الإنمائية التي حققتها هذه الدول خلال العقد الماضي.

كما تابعت الصحف الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي عقد أمس، حيث أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد، التي عكسها تقرير مؤسسة (موديز) العالمية، فيما جاء إعلان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا عن تنفيذ برنامج عمل متكامل لتطوير وتحديث 5 مشروعات للتكرير والبتروكيماويات باستثمارات 14 مليار دولار، على صدر اهتمامات الصحف كذلك.

وفيما يتعلق بالوضع الصحي، أبرزت الصحف عرض وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أمام مجلس الوزراء لآخر مستجدات فيروس كورونا محليا وعالميا، حيث تناولت الوزيرة الخريطة المحدثة الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي أظهرت تصنيف مصر ضمن المستوى الثاني، الذي يشير إلى أن خطر انتشاره وتأثيره متوسط.



وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية وقائع النشاط الرئاسي الذي تنوع ما بين رسالة فخر وتحية للرئيس السيسي إلى المنتخب الوطني لكرة اليد على أدائه في أولمبياد طوكيو، إلى رسالة تهنئة بعث به الرئيس ونقلتها سفارات مصر بالخارج إلى الجاليات المصري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، كما نشرت الصحف قرار الرئيس رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على منحة أسبانية للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في مصر.

ونقلت صحيفة (الأخبار) تغريدة للرئيس السيسي كتبها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، قائلا "تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرف أمام المنتخب الفرنسي، في نصف نهائى أوليمبياد طوكيو 2020، فقد قدموا النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة.. إن مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة وأدائكم البطولي". واختتم الرئيس تدوينته، قائلا: "كما أؤكد دعمي الكامل والشامل لرعاية الرياضة والشباب المصري.. شكرا لكم".

وفي شأن رئاسي ثان، نقلت صحيفة (الأخبار) تهنئة الرئيس السيسي لأبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443، ونقلت عن برقية الرئيس التي نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى الجاليات المصرية، ونشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي القول الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمون بالخارج، "أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية، وأطــيــب التمنيات بمناسبة بدء العام الهجري 1443، وأدعو الله - تعالى - أن يكون العام الجديد عام خير وبركة وازدهار، وأن تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا، وأن ينعم على مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار، مع أطيب تمنياتى بعام هجرى سعيد، وكــل عام وأنتم بخير".

وفي السياق الرئاسي، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الجريدة الرسمية نشرت - في عددها الصادر أمس - قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لتقديم منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخي 27 أكتوبر 2020 و8 نوفمبر2020.

كما نشرت الصحيفة قرار الرئيس السيسي رقم 307 لسنة 2021 بنقل هالة عبدالمنعم أحمد عبدالرحمن رئيس النيابة الإدارية من الفئة أ إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفتها الحالية، كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 308 لسنة 2021 بنقل داليا محمد إبراهيم الوكيل العام بالنيابة الإدارية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفتها الحالية..نشر القراران في الجريدة الرسمية بعددها الصادر أمس.

وذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزير الخارجية سامح شكري شارك - أمس - في الاجتماع الأول للمنتدى الدولي للتعاون في مجال اللقاح ضد فيروس (كوفيد 19) برئاسة وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، والذي عقد من خلال وسائل الاتصال المرئي.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ القول إن الوزير شكري ألقى كلمة - خلال الاجتماع - أشار خلالها إلى أن الفجوة في معدلات التطعيم وبين الـدول النامية والمتقدمة مازالت تتسع، مؤكداً أن الوباء ليس أزمة صحية فحسب، بل له كذلك آثار اجتماعية اقتصادية عميقة، خاصة على الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، وبالتالي فإن الوضع الحالي يهدد بتقويض المكاسب الإنمائية التي حققتها هذه الدول خلال العقد الماضي.

وفي تناولها للشأن المحلي أيضا، تابعت الصحف الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي عقد أمس، حيث أوردت صحيفة (الأهرام) أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أشاد بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد، التي عكسها تقرير مؤسسة (موديز) العالمية، حيث قامت بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء قال إن هذا يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية بصلابة الاقتصاد، وقدرته على التعامل الإيجابى المرن مع أزمة كورونا، وأيضا تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة.

ولفتت الصحيفة إلى إشادة رئيس الوزراء - في مستهل الاجتماع - بافتتاح مدينة (سايلو فودز) المتخصصة فى الصناعات الغذائية، بحضورالرئيس السيسي، لافتا إلى أن المشروع يستهدف استقرار الأمن الغذائي.

اقتصاديا، نقلت صحيفة (الأهرام) - في عنوان عريض تصدر صفحتها الأولى (خمسة مشروعات للبتروكيماويات باستثمارات 14 مليار دولار) - إعلان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا عن تنفيذ برنامج عمل متكامل لتطوير وتحديث 5 مشروعات للتكرير والبتروكيماويات باستثمارات 14 مليار دولار، من خلال رفع كفاءة التشغيل بالمصافي القائمة فعليا، وإنشاء مشروعات بتروكيماوية جديدة لاستدامة المنتجات البترولية والبتروكيماوية للسوق المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضافت أن الوزير استعرض - خلال رئاسته اجتماع اللجنة العليا للمشروعات البترولية - موقف الأعمال لمشروعات التكرير والبتروكيماويات التي يتم تنفيذها حاليا، وتشمل توسعات مصفاة (ميدور) بالإسكندرية، ومجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ومجمع (أنوبك) لإنتاج السولار بأسيوط، ومشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بالسويس بطاقة إنتاجية 1200 طن أسفلت يوميا، واستثمارات بلغت 64 مليون دولار، بالإضافة إلى مجمع التفحيم بالسويس، الذي تبلغ استثماراته 1.4 مليار دولار.

من جهة أخرى، نشرت (الأهرام) أن الملا التي وفدا من شركة (شيفرون) العالمية، برئاسة كلاى نيف رئيس الشركة للاستكشاف والإنتاج في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وجرى بحث خطة عمل الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة في البحث عن الغاز والبترول بعدد من المناطق بالبحرين المتوسط والأحمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرة تناولت - خلال الاجتماع - الخريطة المحدثة الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي تقييم مستويات الوضع الوبائي لانتشار الفيروس حول العالم، مشيرة إلى أن هذه الخريطة صنفت مصر ضمن المستوى الثاني، الذي يشير إلى أن خطر انتشاره وتأثيره متوسط.

وأضافت الصحيفة أن الوزيرة سلطت الضوء على الموقف الحالي لتعاقد وتوريد لقاحات (سينوفارم) و(سينوفاك) و(سبتونيك) و(استرازينيكا)، بالإضافة إلى المواعيد المتوقعة لوصول جرعات لقاحات (جونسون آند جونسون) و(أسترازينيكا) و(فايزر) خلال أغسطس الجاري، وتطرقت إلى موقف توفير الأكسجين، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي يصل إلى 3.3 مليون لتر.

وفي الشأن التعليمي، أوردت صحيفة (الأخبار) - في صدر صفحتها الأولى - أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة ستنتهي الأسبوع المقبل، ويليها عملية رصد الدرجات وتحديد الأوائل واعتماد النتيجة في الأسبوع الذي يليه منتصف الشهر الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بوزارة التربية والتعليم القول إن النتيجة سوف تظهر إلكترونيا على موقع الوزارة، بجانب ظهورها في المدارس، حيث جرى الانتهاء من تصحيح مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، والجبر والهندسة الفراغية، والجغرافيا والفلسفة والمنطق، والفيزياء، والكيمياء.

وأضافت الصحيفة أن نتيجة الثانوية العامة ستظهر بعد 15 أغسطس الجاري بيوم أو يومين.