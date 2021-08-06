2380 حصيلة الوفيات.. قيرغيزستان تسجل 658 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في قيرغيزستان، اليوم الجمعة، تسجيل 658 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وسجلت العاصمة (بيشكيك) أعلى معدل إصابات بـ345 إصابة، تليها منطقة شوي بـ80 إصابة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية.



وارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 2380 حالة، بعد تسجيل 8 حالات جديدة، ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 167 ألفا و734 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

ترتيب الدول بحسب إصابات كورونا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية



وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

