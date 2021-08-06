«آبل» تسعى لمنع تحميل صور استغلال الأطفال جنسيا على «آى كلاود»

أعلنت شركة "آبل" أنها ستطبق نظاما لفحص الصور على هواتف "آي فون" في الولايات المتحدة قبل تحميلها على خدمة التخزين "آي كلاود" لضمان عدم احتوائها على صور لاستغلال الأطفال جنسيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قالت الشركة إنها إذا رصدت تحميل مثل هذه الصور على "آي كلاود" فستراجعها وتبلغ مسؤولي إنفاذ القانون بشأن المستخدم قبل تعليق حسابه.

ويستجيب نظام "آبل" الجديد لطلبات من سلطات إنفاذ القانون للمساعدة في وقف الاعتداءات الجنسية على الأطفال مع احترام الخصوصية التي تعد من المبادئ الأساسية لعلامة الشركة التجارية.

وقال مدافعون عن الخصوصية إن هذا النظام قد يفتح الباب أمام مراقبة الخطاب السياسي وغيره من أشكال المحتوى الأخرى على هواتف آي فون.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة بأن شركة "آبل" بصدد تأجيل الموعد النهائي لعودة موظفيها إلى المكاتب لمدة شهر على الأقل حتى أكتوبر المقبل، بسبب ظهور طفرات جديدة من "كوفيد 19" في العديد من الدول.

وذكرت مصادر لوكالة "بلومبيرج" للأنباء شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن شركة "آبل" ستخطر موظفيها قبل شهر على الأقل من العودة إلى المكاتب.

وأصبحت الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" واحدة من أوائل عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة الذين يؤخرون خطط العودة إلى الوضع الطبيعي مع استمرار انتشار "كوفيد 19" في جميع أنحاء العالم وتفشي الحالات التي يزيد بها مستوى العدوى بشدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك في يونيو الماضي، إن الموظفين يجب أن يبدأوا في العودة إلى المكاتب أوائل سبتمبر المقبل لمدة 3 أيام على الأقل في الأسبوع.

وأشار كوك في مذكرة داخلية إلى توافر اللقاحات وانخفاض معدلات الإصابة.