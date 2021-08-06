الجمعة 06 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تعيد فتح مناجم فحم لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء

الصين تعيد فتح مناجم
الصين تعيد فتح مناجم فحم

سمحت الصين بإعادة فتح مناجم فحم لمدة سنة، في وقت تشهد فيه البلاد التي تهدف إلى تحقيق حياد الكربون بحلول العام 2060، زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، ترزح شبكة الكهرباء تحت ضغط شديد بسبب ظروف مناخية مدمرة وموجات الحر التي تؤدي إلى الاستخدام المتزايد لمكيفات لهواء، بالإضافة إلى استئناف النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي هذا السياق، أعطت وكالة التخطيط الصينية الضوء الأخضر الأربعاء لإعادة تشغيل 15 منجم فحم.

وقالت الوكالة في بيان صدر الأربعاء إن المناجم الواقعة في مناطق تمتد من منغوليا الداخلية (شمال) إلى شينجيانغ (شمال غرب)، ستوفر حوالي 44 مليون طن من الفحم سنويا.

والأسبوع الماضي سمحت السلطات بإعادة فتح 38 منجم فحم في منغوليا الداخلية، وفي نهاية العام 2020 كان على الصين تقنين الكهرباء في ظل نقص الفحم.

والصين أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري في العالم، هي الدولة الأكثر استثمارا في الطاقات الجديدة، وقد تعهدت بكين تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060.

وفي يوليو أطلقت البلاد سوق الكربون الذي يفترض أن يساعدها على تقليل انبعاثاتها ويعد أداة حاسمة لمكافحة التغير المناخي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC)،  نجاح إطلاق قمرين صناعيين جديدين إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن الشركة: جرت بنجاح عملية إطلاق قمرين صناعيين صغيرين من نوع Beta، مخصصين لنقل البيانات وتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية.

وأضاف البيان: نفذت عملية الإطلاق يوم الأربعاء 4 أغسطس الجاري، من مطار Taiyuan  الفضائي في مقاطعة Shanxi  الصينية، بتمام الساعة 19:01 بالتوقيت المحلي، وباستخدام صاروخ صيني الصنع من نوع Long March، لتكون هذه المرة هي المرة 382 التي تستخدم فيها هذه الصواريخ في عمليات الإطلاق الفضائية.

وكانت (CASC) قد أشارت في وقت سابق إلى أن الصين تخطط لتحقيق رقم قياسي جديد في عمليات إطلاق الصواريخ والمركبات والأقمار إلى الفضاء العام الجاري، وتسعى لتنفيذ 40 عملية إطلاق خلال السنة.

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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