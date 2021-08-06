الجمعة 06 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بينها قطر والإمارات.. بريطانيا ترفع دولاً عربية من القائمة الحمراء للسفر

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

قررت الحكومة البريطانية، رفع الهند وثلاث دول عربية من القائمة الحمراء الخاصة بالسفر في بريطانيا وذلك في إطار مجموعة تغييرات بنظام السفر الدولي في ظل جائحة كورونا.

 

وأوضحت صحيفة "إيفيننغ ستاندارد" البريطانية، أن هذا القرار ضم الهند والبحرين وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة في قائمة الدول التي لا يطلب من مسافريها البقاء في أحد فنادق الحجر الصحي لفيروس كورونا المستجد.

 

وبموجب قرار رفع أسماء تلك الدول الأربع فإنه لن يُطلب من المسافرين القادمين منها قضاء 11 ليلة في أحد فنادق الحجر الصحي لفيروس كورونا فيما سيتم وضع المكسيك وجورجيا في المستوى الأحمر.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

لقاء بريطانيا قطر الإمارات السفر والإمارات القائمة الحمراء الخاصة

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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