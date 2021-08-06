الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أشرف عبدالباقى يفتتح «شمسية وأربع كراسى» على مسرح الساحل (صور)

العرض
العرض

تحت شعار كامل العدد قام الفنان أشرف عبدالباقي بافتتاح عرضه المسرحي الجديد "شمسية وأربع كراسي" على مسرح الساحل.

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شمسية وأربع كراسى


وجاء افتتاح العرض بحضور المنتج الكبير عصام الإمام والإعلامي إبراهيم فايق والفنان صبحي خليل  وعدد كبير من الفنانين.

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شمسية وأربع كراسى

ومسرحية "شمسية وأربع كراسي" بطولة الفنان الكبير أشرف عبدالباقي، ومحمد أسامة، وأوس أوس، ومحمد عبدالرحمن، وتوتا، ومحمد أنور، و لفنانة ميريهان حسين، العرض تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب من إخراج أشرف عبدالباقي، مجموعة كبيرة من النجوم التي قدمها أشرف عبدالباقي وتعرض المسرح خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع على مسرح الساحل.

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شمسية وأربع كراسى

وكان قد أثار الفنان أشرف عبدالباقي الجدل بعد إعلانه وجود مؤدي المهرجانات حمو بيكا التواجد في العرض.

بينما قدم من قبل الفنان اشرف عبدالباقي عدد كبير من النجوم منهم علي ربيع وأوس أوس ومصطفى خاطر وآخرون وذلك في مسرحية كثيرة عبر مسرح مصر.

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شمسية وأربع كراسى

وقد أعلنت مؤخرا نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي على أنه لا توجد لها أي علاقة بحمو بيكا وهو أمر يخص نقابة المهن الموسيقية، بينما قالت نقابة المهن الموسيقية بقيادة الدكتور هاني شاكر إنها أيضا ليس لها علاقه به خاصة أنه ليس عضوا بالنقابة.

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شمسية وأربع كراسى

وكان قد قام الفنان أشرف عبدالباقي بعمل مسرح في الساحل الشمالي وأعلن عن تقديم عدد من المسرحيات هناك.

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شمسية وأربع كراسى

ومن الفنانين الكبار الذين حققوا نجاحًا كبيرًا من مسرحيات أشرف عبدالباقي والفنان مصطفى خاطر الذي بدأ مؤخرًا تصوير فيلم "مربع برمودا"، والذي يشاركه فيه مجموعة كبيرة من الفنانين عمرو عبدالجليل، وشيرين رضا ، وهنا شيحة، وسوسن بدر ، وبيومي فؤاد، ومحمد جمعة.


ويجسد الفنان مصطفى خاطر في الفيلم شخصية  فنان تشكيلي يسوقه فنه وأعماله إلى الوقوع في العديد من المغامرات الصعبة، حيث يؤكد الفنان مصطفى خاطر على أن الشخصية تمر بتحولات درامية كثيرة.

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شمسية وأربع كراسى


الفيلم من إنتاج شركة: The Gate
تأليف: هشام هلال 
وإخراج: طارق رفعت 
ومن المقرر عرضه على الجمهور في أواخر هذا العام.

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