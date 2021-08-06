الولايات المتحدة تقدم 100 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية للبنان

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم حوالى 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الجديدة للبنان.



وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المساعدات - التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية - ستقوم بمساعدة المتضررين من وباء كوفيد-19 وآثاره الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة على الشعب اللبناني، كما يدعم التمويل اللاجئين السوريين في لبنان.



وتقوم الولايات المتحدة - من خلال تمويل يبلغ 41 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - بتوفير المساعدات الغذائية المطلوبة بشكل عاجل والرعاية الصحية والحماية والدعم لناحية المياه والصرف الصحي للمجتمعات، بما في ذلك تلك المتضررة من وباء كوفيد-19.



وأضاف البيان أن الأهم من ذلك هو أن هذا التمويل يشمل - أيضا - المساعدات الغذائية لحوالى 400 ألف مستفيد لبناني ضعيف.

ويضاف هذا التمويل إلى ما تقدمه وزارة الخارجية الأمريكية، ليصل إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية للبنان إلى أكثر من 372 مليون دولار في السنة المالية 2021، وذلك استجابة لوباء كوفيد-19 والآثار الإنسانية لانفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020 وأزمة اللاجئين السوريين المستمرة.



وأوضح البيان أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح منفرد للمساعدات الإنسانية في لبنان.

وعلى صعيد آخر، أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بلبنان عن تسجيل 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 1116 مقيما و32 وافدا ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 567044 حالة.

وأكدت الغرفة في تقريرها تسجيل 5 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7926 حالة، فيما أبقت الوزارة على مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى 3.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.