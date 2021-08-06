الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية: على إيران أن تغتنم فرصة السعى للحلول الدبلوماسية

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

حثت الولايات المتحدة، الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، على العودة إلى المحادثات النووية، بهدف دفع البلدين لاستئناف الالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، مكررة موقفها من أن نافذة الدبلوماسية لن تظل مفتوحة للأبد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية  - "رسالتنا للرئيس رئيسي هي نفسها رسالتنا لأسلافه.. الولايات المتحدة ستدافع وتسعى من أجل تحقيق مصالحنا للأمن القومي ومصالح شركائنا"، معربا عن أمله في أن تغتنم إيران الآن فرصة السعي للحلول الدبلوماسية".

وتابع: هذه العملية لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية.

وعلى صعيد آخر، بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية عبد الله عبد الله سبل تسريع مفاوضات السلام بين الحكومة وحركة "طالبان" المتشددة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان نقلته على موقعها الإلكتروني: "تحدث وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية لتأكيد التزام الولايات المتحدة بالسعي إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة تنهي الحرب في أفغانستان".

و أضاف البيان: "ناقشا سبل تسريع مفاوضات السلام وتحقيق تسوية سياسية شاملة، تحترم حقوق جميع الأفغان، بما في ذلك النساء والأقليات، وتسمح للشعب الأفغاني بأن يكون له رأي في اختيار قادته، ويمنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".

و تابع البيان: "استنكر الطرفان استمرار هجمات طالبان والخسائر في أرواح الأبرياء وتشريد السكان المدنيين، وأكدا ضرورة الإدانة الدولية الواسعة النطاق لهذه الهجمات"، متعهدين "بالبقاء على اتصال وثيق في المستقبل".

و تشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة "طالبان"، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد.

أمن الولايات المتحدة الحكومة مفاوضات الاتفاق النووى مواجهات المتحدث محادثات امريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

زعيمة حزب إيطالى: السياح الذين تلقوا لقاحات كورونا غير معترف بها لن يدخلوا البلاد

أطباء عن «متحور دلتا»: أعراضه أكثر حدة ولا داعي للاطمئنان الزائد مع وباء بـ «100وش»

مصدر بجامعة طنطا: «طالبة الفستان» راسبة هذا العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

يضم مسئولين كبار.. تفاصيل زيارة وفد البحرين إلى إسرائيل

اجتماع عسكري.. ماذا يحدث على الحدود بين إسرائيل ولبنان؟

أمريكا تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن ترحيل العائلات من الشيخ جراح