المغرب: 12 ألف جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية، 12 ألفا و39 إصابة جديدة و72 وفاة بفيروس كورونا، و7350 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء - أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 665 ألفا و325 حالة، والوفيات إلى 10 آلاف و87 حالة بنسبة 1.5%، والشفاء إلى 590 ألفا و42 حالة بنسبة 88.7%.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا بلغ 14 مليونا و809 آلاف و114 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 10 ملايين و733 ألفا و482 شخصا.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.