بايدن يعتزم تسريع الانتقال إلى السيارات الكهربائية فى الولايات المتحدة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيحدد هدفا هو أن يكون نصف السيارات التي تباع في الولايات المتحدة بحلول 2030 معدوم الانبعاثات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن بايدن سيوقع على "أمر تنفيذي يحدد هدفا جديدا وطموحًا لجعل نصف السيارات الجديدة المباعة في عام 2030 خالية من الانبعاثات الغازية، بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، والمركبات الكهربائية الهجينة الموصولة بالكهرباء، أو المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود".

وأضاف: "القرار الذي سيوقع اليوم، سيضع أمريكا في موقع يمكنها من قيادة مستقبل السيارات الكهربائية، وتخطي الصين التي تستثمر في هذا النوع من السيارات وتنتج وتبيع منها بشكل مكثف، ومواجهة الأزمة المناخية".

هذا وأعربت الشركات الأمريكية الكبرى لتصنيع السيارات، ومن بينها فورد وجنرال موتورز وستيلانتس، عن "تطلعها المشترك لتحقيق مبيعات تتراوح بين 40% و 50%" من السيارات الكهربائية، بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات وخلايا الوقود والمركبات الهجينة الموصولة بالكهرباء، بحلول عام 2030.

وفي بيان آخر، أشادت الشركات المصنعة لسيارات BMW وهوندا وفولكس واغن وفولفو، التي تعتبر سياراتها الكهربائية غالا أكثر تقدما من منافستها في الولايات المتحدة، بهذه المبادرة.

وعلى صعيد آخر، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرة تمنح ملاذًا آمنًا مؤقتًا لسكان هونج كونج، حسبما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي .



وقالت حسبما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي- في بيان ورد على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض- إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع اليوم مذكرة تقضي بتأجيل ترحيل بعض سكان هونج كونج المتواجدين بالفعل في الولايات المتحدة، وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أنه تم منحهم ملاذًا آمنًا مؤقتا لمدة 18 شهرًا.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تُؤكد الدعم الأمريكي القوي لمواطني هونج كونج، وتشير أيضا إلى وفاء واشنطن بوعودها تجاه هونج كونج والمجتمع الدولي.

وأكد البيان دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القوي لمواطني وسكان هونج كونج.