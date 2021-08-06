الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

يضم مسئولين كبار.. تفاصيل زيارة وفد البحرين إلى إسرائيل

البحرين و إسرائيل
البحرين و إسرائيل

يجري عدد مسؤولين من البحرين، اليوم الجمعة، زيارة إلى إسرائيل، في إطار خطوات تعزيز اتفاق التطبيع بين المنامة وتل أبيب.

زيارة وفد من البحرين إلى إسرائيل 

ومن المقرر أن تهبط طائرة لكبار الشخصيات في البحرين، ظهر اليوم، في إسرائيل، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

ومن المتوقع أن يضم الوفد مدير عام وزارة الخارجية في البحرين.

وتأتي زيارة الوفد البحريني وسط توقعات بمصادقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاق تعاون اقتصادي مع المنامة.

اتفاقية اقتصادية بين إسرائيل والبحرين 

وأكدت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، في بيان منذ نحو أسبوع، أن الاتفاق الاقتصادي مع البحرين من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ودفع التدفق الحر للسلع، وكذلك الخدمات.

وتشمل الاتفاقية سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية، وتبادل الخبراء، والوفود، وتنمية التعاون بين القطاع الخاص في تل أبيب والمنامة.

ومن المتوقع أن تُشكل لجنة اقتصادية مشتركة بين إسرائيل والبحرين، لتعزيز التعاون وبحث سبل زيادة حجم التجارة.

لقاء لابيد مع وزير الخارجية البحريني 

وكان يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، اجتمع، في شهر يونيو الماضي، مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، في العاصمة الايطالية "روما" على هامش اجتماعات الاتحاد الأوروبي.

والتقى لابيد بوزير الخارجية البحريني، وناقشا العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز تنفيذ اتفاق التطبيع بينهما، وكان أول لقاء بين مسؤول رفيع في إحدى دول الخليج ووزير في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

البحرين إسرائيل وفد وزارة الخارجية اتفاقية اقتصادية اتفاق تطبيع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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