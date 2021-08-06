الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف الوادى الجديد» تفتح باب التقدم لمسابقة خطباء بالمكافئة

الأوقاف
الأوقاف

أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد عن فتح باب التقدم للراغبين في الخطابة بالمكافأة على بند التحسين من الخطباء الجدد من غير العاملين بالقطاع الحكومي. 

أكد بذلك الدكتور محمود جاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، أن هذه المسابقة لغير العاملين بالقطاع الحكومي من خريجي إحدى الكليات التالية: "أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون بشعبتيها، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، كلية التربية جامعة الأزهر شعب: الدراسات الإسلامية، اللغة العربية – الإنجليزية - الفرنسية بشرط الحصول على تقدير جيد تراكمي على الأقل.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، أنه من يجتاز الاختبارات في الوزارة سوف يتم التعاقد معه بمكافأة شهرية قدرها 2400 جنيه شهريًا، فعلى الراغبين التقدم عبر الإدارات التابعين لها، أو بديوان عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، علمًا بأن آخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 13-8-2021.

وفي سياق متصل، نظمت اللجنة الرياضة بمديرية أوقاف الوادي الجديد رحلة لمدينة الإسكندرية ولمدة أسبوع كامل على أن يكون السفر مساء السبت الموافق 21 أغسطس على أن تتحمل اللجنة الرياضية مصاريف الانتقال، فعلى من يرغب الاشتراك من الساده الأعضاء المشتركين بلجنة التواصل للحجز.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن تعليمات مشددة صدرت بجميع المساجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على سلامة المواطنين. 

وقال محمود جاهزين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، أنه تم وصول الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي بكمية قدرها 2طن لتوزيعها على المستحقين من الأولى بالرعاية واليتامي والفقراء بقري ومدن المحافظة. 
                                                                       

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تعلن اوقاف الوادي الجديد فتح باب التقدم للراغبين التحسين من الخطباء القطاع الحكومي الشريعة والقانون

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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