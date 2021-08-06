حسمها العلم.. النظام النباتى يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 52٪

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول نظام غذائي نباتي يتكون إلى حد كبير من أطعمة نباتية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 52 في المائة، وفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

فمجموعة متنوعة من الفواكة والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والأسماك منزوعة الجلد والدجاج والمكسرات والبقوليات كلها عوامل أساسية لدرء المشاكل الصحية في وقت لاحق من الحياة والتي أبرزها أمراض القلب.

وعلى العكس من ذلك، ينصح الباحثون الشباب بالحد من الدهون المشبعة والملح واللحوم الحمراء والحلويات والمشروبات السكرية للوقاية من النوبات القلبية في منتصف العمر.

وتشير الأبحاث السابقة إلى أن النظم الغذائية النباتية يمكن أن تخفض ضغط الدم لديك، وتحسن مستوى الكولسترول بالدم، بالإضافة إلى أنها تساعد على إنقاص الوزن.

وجد الباحثون أن النباتيين عمومًا يأكلون المزيد من الخضر والفواكة والمكسرات ، مما يعني أن لديهم كمية أقل من الدهون المشبعة، فهذه الأطعمة غنية بشكل طبيعي بمكونات مثل الألياف القابلة للذوبان وبروتين الصويا والستيرولات النباتية، وكلها عوامل تساعد على خفض الكولسترول.

ونظرت الدراسة طويلة المدى، التي قادها علماء في كلية الصحة العامة بجامعة "مينيسوتا" في مينيابوليس، في النظام الغذائي لنحو 5000 شخص على مدار 30 عامًا وما إذا كانوا قد أصيبوا بأمراض القلب.

«النظام النباتي يتفوق على الحيواني في الحماية من أمراض القلب»

فوفقًا لنتائج الدراسة، فالأشخاص الذين حصلوا على درجات أعلى تناولوا مجموعة متنوعة من الأطعمة المفيدة التي تتكون إلى حد كبير من نظام غذائي نباتي، بينما أولئك الذين حصلوا على درجات أقل تناولوا المزيد من الأطعمة الضارة.

وخلال 32 عامًا من المتابعة ، وجد الباحثون أن 289 شخصًا شاركوا في الدراسة أصيبوا بأمراض القلب بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب وآلام الصدر المرتبطة بالقلب أو انسداد الشرايين.

واكتشفوا أيضًا أن أولئك الذين حصلوا على أعلى 20 في المائة من نقاط جودة النظام الغذائي على المدى الطويل كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 52 في المائة.

كما وجدت دراسة منفصلة نُشرت الشهر الماضي أن تناول اللحوم الحمراء والمعالجة، يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب.