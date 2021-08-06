الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طالب بـ علوم طنطا يسجل براءة اختراع فى مجال علاج السرطان

الطالب ‏عبد المنعم
الطالب ‏عبد المنعم أحمد عايد

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن تسجيل الطالب ‏عبد المنعم أحمد عايد بكلية العلوم بجامعة طنطا ، براءة اختراع بأكاديمية البحث العلمى في مجال علاج السرطان.

 

و كان ‏الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية ‏البحث العلمي والتكنولوجيا استقبل اليوم الطالب عبد المنعم عايد عضو نادي العلوم ‏والمنسق الطلابي لنادي العلوم بجامعة طنطا والطالب بكلية الطب وقدم له التهنئة وأثنى علي ابتكاره.

 

وقال عبد المنعم إن فكرة براءة الاختراع تقوم على تخليق مواد ‏كيميائية ذات صفات جديدة تستهدف قتل الخلايا السرطانية وخاصة الجذعية والتى لها دور كبير فى نمو الورم مرة أخرى.

 

وأشار المخترع بجامعة طنطا إلى أن هذه التقنية الجديدة تعطى مزيدًا من الأمل لمرضى السرطان بما يسمح بعلاج عدد أكبر من المرضى، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيتم إجراؤه بالتعاون بين مركز التميز لأبحاث السرطان ومعمل الكيمياء العضوية بكلية العلوم بجامعة طنطا.

طالب علوم طنطا يسجل براءة اختراع مجال علاج

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