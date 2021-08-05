الجمعة 06 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باحثة أمريكية: متحور لامبدا قد يصبح الأكثر انتشارًا في الولايات المتحدة

متحور لامبدا
متحور لامبدا

حذرت باحثة أمريكية، اليوم الخميس، من أن متحور "لامبدا" الفيروسي قد يصبح سلالة فيروس كورونا المستجد الأكثر انتشارًا في الولايات المتحدة.


وقالت آنا دوربين، الأستاذة بكلية الصحة العامة في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في تصريح اليوم، إن "لامبدا" له بعض صفات متحور "دلتا" وقد يشهد مزيدا من الانتشار، وهذه متحورات تتنافس فيما بينها للبقاء على قيد الحياة.


ولفتت إلى أن متحور "دلتا" الذي ظهر بدايةً في الهند كان قد تفوق على متحور "ألفا" القادم من بريطانيا وصارت له الغلبة في داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن متحور "دلتا" أكثر مقاومة للقاحات وهو ما يفسر وجود بعض حالات الإصابة الأخيرة بهذا المتحور ممن تلقوا اللقاح.

واشنطن الولايات المتحدة متحور لامبدا

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