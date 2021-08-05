القيعى تعليقًا على رحيل ميسى: «المادة تفوقت على كل شىء»

علق عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلى على إعلان نادي برشلونة الإسباني، عدم التجديد للأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلا: “خطورة ما خلصت إليه مسألة ميسي وبرشلونة هو أننا وصلنا لهذه الدرجة التي تتفوق فيها المادة على كل شيء”

وقد أعلن نادي برشلونة الإسباني، بشكل رسمي عدم التجديد للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق، ورحيله كلاعب حر بعد انتهاء عقده.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي، جاء نصه كالآتي: على الرغم من التوصل لاتفاق بين النادي وميسي بشأن استمرار العلاقة بينهما، إلا أنه ليس بإمكان النادي تأكيد استمرار اللاعب نظرًا لظروف اقتصادية خاصة بقواعد الرواتب الخاصة بالاتحاد الإسباني.

وتابع البيان: "ومن هذه اللحظة، ميسي ليس مرتبطًا ببرشلونة؛ الطرفان يشعران بالحزن لعدم استمرار العلاقة بينهما".

وأتم البيان: "برشلونة يود أن يشكر اللاعب في توسيع المؤسسة وإسهاماته للنادي، ويتمنى له التوفيق في حياته العملية والشخصية".