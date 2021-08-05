أبرز أنشطة «التضامن» اليوم: الإعلان عن عدد المتعافين من الإدمان.. وصرف الشريحة الثالثة من المعاشات

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، عددًا من الأنشطة، نستعرضها في التقرير التالي.



وزيرة التضامن: علاج 73 ألف شخص من الإدمان خلال 2021

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 33.10 % يليها محافظة الجيزة بنسبة 12.65 %، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبى العلاج



«التضامن»: 2400 بمناطق «بديلة العشوائيات» استفادوا من خدمات علاج الإدمان



أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 73 ألف و318 مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة.



بـ50.9%.. «الحشيش» أكثر المواد المخدرة في التعاطي

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن أكثر مواد التعاطي وفقا لبيانات الخط الساخن خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2021، الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 50.97%، في حين يأتي تعاطى الهيروين فى المرتبة الثانية بنسبة 39.53% يليه الترامادول بنسبة 32.28% والأستروكس والفودو بنسبة 12.36%، بجانب التعاطي المتعدد (أكثر من مخدر).



أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن أن نتائج الخط الساخن لعلاج الإدمان أظهرت أن 55.12% من المتصلين خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري لا يعملون، و44.88% يعملون بالقطاع الخاص والحكومىِ، كما أوضحت تقدم 6467 موظفا بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان خلال الثلاثة أشهر الماضية مايو ويونيو ويوليو 2021، مما يشير إلى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة للخط الساخن.



لمن يتقاضون أقل من 3000 جنيه.. بدء صرف معاشاتهم من منافذ الصرف



بدأ بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الخميس، صرف معاشات أغسطس للشريحة الثالثة لمن يتقاضون أقل من 3000 جنيه، بناء على توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.