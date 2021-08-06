لأصحاب الأمراض المزمنة.. هل يمكن التبرع لهم ببلازما المتعافين من كورونا؟

يعتبر المرض المزمن من المشكلات التي تزعج أصحابها، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي قد يشكل خطرًا عليهم، حيث يتساءل أصحاب الأمراض المزمنة، عن البلازما وهل تلقيها من المتبرعين يساعد في العلاج والوقاية من فيروس كورونا، أم تشكل خطر على الحياة.

في هذا الصدد كشف عدد من العلماء بموقع "نيتشر" العلمي، أن استخدام العلاج ببلازما الدم للمتعافين من كورونا في الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، قد يكون خطرًا على صحتهم بشكل كبير.

وأشارت الدراسة إلى أن العدوى المزمنة بفيروس كورونا تجعل أجهزة المناعة ضعيفة، الأمر الذي يتسبب في استقبال الفيروسات بشكل سهل.

وأوضح القائمون على الدراسة، أن البلازما الخاصة بالمتعافين بفيروس كورونا، أحد العلاجات المتاحة والتي توصل إليها الباحثون على مدار العامين الماضيين كأحد العلاجات المتاحة لفيروس كورونا.

وبمجرد ظهور النتائج التي تفيد بأن البلازما حل أمثل للشفاء من فيروس كورونا، انهال البعض على شرائها، والتي ارتفع سعرها بشكل مبالغ فيه، حيث تم استخدام الدم من الأشخاص الذين تعافوا من المرض لمساعدة الآخرين على التعافي.

الوفاة.. خطر يهدد أصحاب الأمراض المزمنة في حال الحقن ببلازما المتعافين من كورونا

وأشارت بعض الدراسات إلى أن استخدام طريقة العلاج ببلازما الدم، ارتبط بانخفاض احتمالية الوفاة لدى مرضى فيروس كورونا، وقال آخرون إنها غير فعالة في الحد من تطور الفيروس.

وأشارت الدراسة إلى أنه أثناء علاج أحد الناجين من السرطان من فيروس كورونا، وجد الأطباء البريطانيون أن الفيروس تحور بعد أن عولج الرجل ببلازما المتعافين حيث توفي المصاب بعد 100 يوم في محاربة الفيروس القاتل.

وحذر الباحثون، بضرورة تجنب استخدام بلازما المتعافين بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، حتى يتوصل العلماء من وجود تأكيد على إنها فعالة ولا تسبب الضرر لهم، ولكن في الوقت الحالي يجب الابتعاد عن هذه الوسيلة في التصدي لفيروس كورونا.