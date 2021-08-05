أمريكا تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن ترحيل العائلات من الشيخ جراح

حثت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي على الامتناع عن ترحيل العائلات الفلسطينية من منطقة الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، اليوم: "نعتقد أن المقترح الذي قدمته المحكمة الإسرائيلية في 2 أغسطس يجب أن يدرسه الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني وأن يتخذا القرار بأنفسهم".

وأضاف: "لقد قلنا ذلك هذا الأسبوع ومرات عديدة قبل ذلك، إن العائلات يجب ألا تبعد من منازلها التي كانت تعيش فيها منذ عقود ودعونا السلطات الإسرائيلية إلى الامتناع عن الترحيل أو أي خطوات أخرى من شأنها أن تؤجج التوترات وتقوض الجهود الرامية لتفعيل حل الدولتين المبني على التفاوض".

وامتنع برايس عن الرد على سؤال ما إذا التقى أو اتصل أي دبلوماسي أمريكي بالفلسطينيين بشأن أي حل وسط لقضية الشيخ جراح، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

ويوم الأحد الماضي، سقط مقترح القضاة في المحكمة الإسرائيلية العليا، خلال جلسة المحكمة التي تنظر في التماسات 4 عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة وإحلال مستوطنين مكانهم، بعد أن رفض أهالي الحي والمستوطنون التوصل للتسوية بالشكل المقترح.

وكان حل التسوية المقترح ينص على أن "تبقى العائلات الفلسطينية في بيوتها مقابل تعريفهم بـ(سكان محميين)، وهو مقترح مكرر وليس جديدا، أما الجديد في مقترح تسوية القضاة فيقوم على أن المحكمة كانت ستعتبر الجيل الحالي من أهالي حي الشيخ جراح هو الجيل الأول، وليس أبناء الجيل الثالث كما هم معرفون اليوم، وهو ما يؤجل ويعوق إمكانية ترحيل السكان من بيوتهم لعشرات السنوات".

ومن جهة المستوطنين، يطالب المحامي الممثل عنهم أن "يعترف الفلسطينيون بملكية المستوطنين للبيوت، وهو الأمر الذي رفض في السابق وكذلك في المحكمة الجارية".

من جهته، قال المحامي المترافع عن أهالي حي الشيخ جراح، سامي ارشيد للقضاة إن "أهالي حي الشيخ جراح أصحاب الأرض بالطابو ومسجلون فيه، لكن إشكاليات حدثت ومنعت ترتيب التسجيل بشكل منظم، لكننا سنرتب تلك الإشكاليات قريبا ويتم تسجيل البيوت بأسمائه".

ومن شأن هذا القرار المرتقب أن يلقي بظلاله على مصير 9 عائلات فلسطينية أخرى مهددة بالإخلاء من الحي المقدسي في قضايا ينظر فيها قضاء إسرائيل على انفراد.